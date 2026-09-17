مدير الأكاديمية العسكرية: خريجو الجهات والهيئات القضائية أمام رسالة سامية لخدمة الوطن

أكد اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أن خريجي الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية أمام مسؤولية كبيرة ورسالة سامية تتطلب مواصلة العمل الجاد والالتزام بأعلى درجات المسؤولية.

ووجّه محمد صلاح التركي، التهنئة إلى خريجي الدورة السادسة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في مسيرتهم العملية، والنجاح في أداء مهامهم وخدمة الوطن.

رسالة سامية ومسؤولية كبيرة

وأكد مدير الأكاديمية العسكرية المصرية أهمية الدور الذي يضطلع به أبناء الجهات والهيئات القضائية، مشددًا على ضرورة مواصلة العطاء والعمل بإخلاص بما يخدم مؤسسات الدولة والمجتمع.

وتأتي تصريحات اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي يشهده الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتم مدير الأكاديمية العسكرية المصرية رسالته للخريجين متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في رسالتهم السامية، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها.