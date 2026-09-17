برلماني: رسائل الرئيس من الأكاديمية العسكرية ترسم ملامح دولة الكفاءة والوعي

أكد النائب المهندس عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنتي الإسكان والقيم، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية، حمل مجموعة من الرسائل المهمة التي تتجاوز مناسبة التخرج، لتضع رؤية واضحة لكيفية بناء مؤسسات دولة قوية تقوم على الكفاءة والانضباط والوعي.

تصريحات الرئيس في الأكاديمية العسكرية

وقال رشاد إن أهم ما في حديث الرئيس هو التأكيد على أن اختيار الكفاءات يجب أن يكون وفق معايير واضحة وعادلة، بعيدًا عن المجاملة أو المحاباة، مشيرًا إلى أن إصلاح مؤسسات الدولة يبدأ من حسن اختيار وتأهيل العنصر البشري القادر على تحمل المسؤولية.

وأضاف أن فكرة جمع شباب من مؤسسات الدولة المختلفة في برامج تدريبية مشتركة تفتح مساحة مهمة للتعارف وتبادل الخبرات وفهم طبيعة العمل الحكومي بصورة أوسع، وهو ما يساعد على خلق كوادر أكثر قدرة على التنسيق واتخاذ القرار والعمل من أجل هدف واحد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس وجه أيضًا رسالة مباشرة بشأن مسؤولية الجميع عن حماية الدولة والحفاظ على تماسكها، مؤكدًا أن بناء الوعي لدى الشباب والأسر لا يقل أهمية عن بناء المؤسسات نفسها، خصوصًا في ظل التحديات التي تفرضها التطورات المتسارعة في العالم ووسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت رشاد إلى أن تأكيد الرئيس على أن الهدف من التدريب هو بناء شخصية متوازنة، تجمع بين العلم والخبرة والقيم، يعكس أن الدولة لا تبحث فقط عن موظف يؤدي مهامه، وإنما عن إنسان واعٍ يمتلك القدرة على المسؤولية ويحترم موقعه ودوره مهما كان منصبه.

وأكد أن تحذير الرئيس من الاستعلاء بالمناصب أو الوظائف أو حتى الشعور بالتفوق على الآخرين، يمثل رسالة مهمة لكل من يتولى مسؤولية عامة، بأن قيمة المسؤول ليست في المنصب الذي يشغله، وإنما فيما يقدمه للناس وللدولة.

واختتم النائب عمرو رشاد بالتأكيد على أن الرسالة الأبرز التي خرج بها من حديث الرئيس هي أن بناء الدولة يبدأ من بناء الإنسان؛ إنسان يمتلك العلم والكفاءة والوعي، ويحمل قيم المسؤولية والانتماء، وقادر على حماية ما تحقق والمساهمة في صناعة مستقبل أفضل لمصر.