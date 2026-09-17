شوبير عن حمزة عبدالكريم: اللي فيه نعمة كبيرة.. بس إحنا عايزينه يشارك

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، بشأن مشاركة المصري حمزة عبدالكريم مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «يعني كسبان 7 يا راجل، ماشية معاك ما شاء الله بتكسب 5 و6 و7، فأتمنى تشرك حمزة عبدالكريم مع الفريق».

وأضاف: «فرحنا لما لعب قدام رايو فايكانو 5 دقايق، وفرحنا أكتر لما جدد تعاقده».

وتابع شوبير: «هنفرح أكتر وأكتر لما نشوفه ولو دقايق معدودة، طبعًا اللي فيه حمزة ده نعمة كبيرة، بس إحنا طماعين وحابين أكتر».

وكان حمزة عبدالكريم قد حصل على فرصة للمشاركة مع برشلونة أمام رايو فايكانو، قبل أن يجدد النادي الكتالوني تعاقده مع اللاعب، في ظل اهتمام بمتابعة تجربته مع الفريق الأول.