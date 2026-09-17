رافينيا ولامين يامال يحطمان رقم ميسي وفابريجاس في تاريخ برشلونة

واصل الثنائي رافينيا ولامين يامال تألقهما مع برشلونة، بعدما سجلا رقمًا تاريخيًا جديدًا خلال أول 6 جولات من منافسات الدوري الإسباني «الليجا».

وأصبح رافينيا ولامين يامال أكثر ثنائي تسجيلًا للأهداف في تاريخ برشلونة خلال أول 6 جولات من الليجا، بعدما وصلا إلى 16 هدفًا، ليتجاوزا الرقم السابق المسجل باسم ليونيل ميسي وسيسك فابريجاس.

وكان ميسي وفابريجاس قد سجلا 15 هدفًا خلال أول 6 جولات من موسم 2011-2012، قبل أن ينجح ثنائي برشلونة الحالي في تخطي هذا الرقم والوصول إلى 16 هدفًا.

ويقدم رافينيا ولامين يامال مستويات لافتة منذ انطلاق الموسم، بعدما شكلا أحد أبرز مصادر الخطورة الهجومية للفريق، وأسهمت أهدافهما في تحقيق نتائج قوية خلال الجولات الأولى من المسابقة.

ويعكس الرقم الجديد الحضور الهجومي اللافت للثنائي، الذي يواصل كتابة أرقام جديدة مع برشلونة، في ظل الاعتماد عليهما بشكل أساسي في الخط الأمامي.