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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لمن يعاني من بطء الإنترنت.. خطوات تسريع الواي فاي المنزلي فوراً

هل تعاني من بطء الإنترنت؟ خطوات سحرية لتسريع الواي فاي المنزلي فوراً!
هل تعاني من بطء الإنترنت؟ خطوات سحرية لتسريع الواي فاي المنزلي فوراً!
لمياء الياسين

يُعاني الكثير من المستخدمين من مشكلة بطء الإنترنت المنزلي نتيجة أسباب شائعة تتضمن سوء موقع جهاز التوجيه، وتكدس الأجهزة المتصلة، وتداخل الشبكات المحيطة. يمكن التغلب على هذه المشكلات عبر خطوات عملية تشمل إعادة تشغيل الراوتر، وتغيير مكانه إلى موقع مركزي، وتأمين الشبكة بكلمة مرور قوية. إذا كنت تبحث عن أفضل طرق لزيادة سرعة واي فاي وتأكد من وضع الراوتر بعيدًا عن الأجهزة الكهربائية الأخرى مثل الميكروويف وأجهزة البلوتوث. وفصل الأجهزة غير المستخدمة أثناء ساعات الذروة.
 

قم بتبديل نطاق تردد Wi-Fi

تعمل أجهزة التوجيه الحديثة بشكل أساسي على نطاقي تردد لاسلكي: 2.4 جيجا هرتز و 5 جيجا هرتز،حيث يمكن أن يؤثر النطاق الذي تستخدمه لاتصالاتك على سرعاتك وجودة اتصالاتك على مسافات مختلفة من جهاز التوجيه الخاص بك.

اضبط هوائيات جهاز الراوتر

تحتوي العديد من أجهزة الراوتر على هوائيات داخلية مما يعني أنها مثبتة داخل الجهاز ولا يمكنك تعديلها، وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لك ، فتخط هذه الخطوة.

ولكن إذا كان لديك هوائيات قابلة للتعديل على جهاز التوجيه الخاص بك ، فحاول إعادة تكوينها، حيث عادة ما تكون هوائيات جهاز التوجيه شاملة الاتجاهات ، مما يعني أنها ترسل إشارات في جميع الاتجاهات بشكل عمودي على الهوائي.

قم بتغيير قناة تردد الواى فاى

يقسم النطاقان 2.4 جيجا هرتز و 5 جيجا هرتز إلى قنوات: 11 في الأولى و 45 في الثانية، ويجب تختار معظم أجهزة التوجيه أفضل قناة لك تلقائيًا ، ولكن في بعض الأحيان تحتاج إلى تغييرها يدويًا.

خطوات تحسين إعدادات الشبكة
استخدام شبكات Wi-Fi مزدوجة النطاق (2.4GHz و5GHz) لتجنب التداخل.
اختيار خوادم DNS أسرع وموثوقة.
استخدام VPN عند الحاجة لتجاوز القيود الجغرافية وتحسين سرعة التصفح.

أسباب بطء الإنترنت
ازدحام الشبكة المنزلية

 عندما تستخدم عدة أجهزة الإنترنت في الوقت نفسه، تستهلك التنزيلات والبث المباشر والمكالمات المرئية جزءًا كبيرًا من السعة المتاحة، فتشعر أن السرعة انخفضت حتى لو كانت الخدمة تعمل بشكل طبيعي.

ضعف إشارة الواي فاي

 إذا كان الراوتر بعيدًا أو محجوبًا بالجدران أو موضوعًا داخل زاوية مغلقة، تضعف الإشارة وتظهر المشكلة على شكل بطء أو تقطع، خصوصًا في الأجهزة المحمولة.

الراوتر قديم

 بعض أجهزة الراوتر القديمة أو المرهقة بعد تشغيل طويل قد لا تدير الاتصال بكفاءة، فتظهر مشاكل في الثبات أو تأخير في الاستجابة أو انخفاض مفاجئ في الأداء.

مشكلة في الكابل أو التوصيل

 في خدمات الألياف أو الإنترنت الأرضي، قد يؤدي كابل غير محكم أو منفذ متضرر إلى تراجع السرعة أو تقطع الخدمة بشكل متكرر.

إعدادات الجهاز أو التطبيق

 أحيانًا يكون الجهاز هو السبب، مثل تحديثات تعمل في الخلفية أو تطبيقات تستهلك الشبكة دون ملاحظة، أو متصفح مثقل بالإضافات والملفات المؤقتة.

ازدحام شبكة مزود الخدمة

بعض الأوقات، خاصة في المساء أو في المناطق المكتظة، قد تنخفض الجودة بسبب ضغط الاستخدام على شبكة مزود الخدمة، فتتأثر سرعة التنزيل أو يرتفع زمن الاستجابة.

بطء الإنترنت المنزلي الأجهزة المتصلة جهاز التوجيه زيادة سرعة واي فاي كلمة مرور

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