واتساب يختبر دعم تشغيل 3 حسابات على هاتف واحد

يعمل تطبيق واتساب WhatsApp، على توسيع ميزة تشغيل أكثر من حساب على الجهاز نفسه، بعد أن كان يتيح للمستخدمين إضافة حسابين مختلفين إلى التطبيق، وتشير أحدث الاختبارات إلى إمكانية رفع الحد الأقصى إلى 3 حسابات على هاتف واحد.

وتجري حاليا اختبارات الميزة على إصدار واتساب لنظام iOS، بينما لم تكشف “ميتا” حتى الآن عن موعد رسمي لطرحها لجميع المستخدمين أو تأكيد خطط إتاحتها على المنصات الأخرى.

ورصد موقع WABetaInfo الميزة ضمن الإصدار التجريبي من واتساب بيتا لنظام iOS رقم 26.37.10.15 المتاح عبر منصة TestFlight، حيث يعمل التطبيق على إتاحة إضافة ما يصل إلى ثلاثة حسابات داخل التطبيق نفسه.

ومن شأن هذه الخطوة تسهيل إدارة أكثر من حساب على جهاز واحد، دون الحاجة إلى الاعتماد على واتساب بيزنس أو استخدام هاتف ثان.

إدارة أكثر من حساب على جهاز واحد

طريقة إدارة الحسابات الثلاثة



بحسب الاختبارات الحالية، لن تختلف طريقة التعامل مع ثلاثة حسابات بشكل كبير عن النظام المستخدم حاليا لإدارة حسابين.

وتظهر الحسابات داخل التطبيق مع اسم الحساب وصورة الملف الشخصي ورقم الهاتف، بينما يتم تمييز الحساب النشط بعلامة خضراء.

ومع طرح الميزة، سيظهر خيار "إضافة حساب" Add account حتى بعد إضافة حسابين نشطين إلى التطبيق، ما يسمح بإضافة الحساب الثالث مباشرة.

وتظل الحسابات الثلاثة منفصلة عن بعضها، إذ يحتفظ كل حساب بإعداداته الخاصة بشكل مستقل، رغم إمكانية الوصول إليها جميعا من الهاتف نفسه.

وأشار التقرير إلى أن واتساب قد يعمل مستقبلا على دعم أكثر من ثلاثة حسابات على الجهاز الواحد، إلا أن هذه الإمكانية لم يتم تأكيدها رسميا حتى الآن.

ولا تزال ميزة تشغيل ثلاثة حسابات قيد التطوير والاختبار، لذلك قد تتغير طريقة عملها أو موعد طرحها قبل وصولها إلى الإصدار المستقر من التطبيق.