مصرع 6 وإصابة 2 من أسرة واحدة في صعق كهربائي داخل معمل مخللات بالأقصر

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخران، إثر تعرضهم لصعق كهربائي داخل معمل مخللات بقرية المريس غرب الأقصر، حيث سقط الضحايا داخل بيارة مخلفات المخللات نتيجة شدة الصعق، في حادث مأساوي جمعت غالبية ضحاياه صلة قرابة من أسرة واحدة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث صعق كهربائي داخل أحد معامل المخللات بقرية المريس، ووجود عدد من الوفيات والمصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وضباط مركز شرطة القرنة إلى موقع الحادث، فيما جرى الدفع بسيارات الإسعاف، ونقل المتوفين والمصابين إلى مستشفيي مجمع الأقصر الطبي الدولي والكرنك الدولي.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من حامد أحمد ياسين العبادي، 62 سنة، وأحمد عبد الرحيم ياسين العبادي، 60 سنة، وجهاد أحمد عبد الرحيم ياسين، 35 سنة، وعمر أحمد عبد الرحيم ياسين، 30 سنة، ومحمد أحمد عبد الرحيم ياسين، 27 سنة، ومحمد أحمد عبد الرحيم ياسين، 25 سنة.

كما أصيب كل من أحمد رمضان حسان محمد، 33 سنة، وشعبان محمد علي محمد، 38 سنة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة لإجراء المعاينات ورفع آثار الحادث، فيما بدأت أعمال التحريات لكشف ملابساته والوقوف على الأسباب التي أدت إلى حدوث الصعق الكهربائي وسقوط الضحايا داخل بيارة المخلفات.

كما جرى إخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق، مع ندب الطبيب الشرعي لفحص جثامين المتوفين وبيان أسباب الوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا للتصريح بالدفن وتسليم الجثامين لذويهم لدفنها بمقابر العائلة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.