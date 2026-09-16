محافظ القاهرة يتفقد مشروع خطوط مياه محطة كفر العلو الجديدة بحلوان والتبين بتكلفة 1.4 مليار جنيه .. صور

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع خطوط المياه الخارجية من محطة كفر العلو الجديدة بمناطق حلوان والتبين، والذي تنفذه شركة مياه الشرب بالقاهرة، بإجمالي أطوال تصل إلى نحو 27 كم، وبتكلفة تقديرية تبلغ مليارًا و400 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية رافق خلالها محافظ القاهرة كل من المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندس إسماعيل عبد ربه، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات المحافظة والشركة.

ويعد المشروع أحد أهم مشروعات الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ، والذى تنفذه شركة مياه الشرب بالقاهرة لتحسين خدمات مياه الشرب بجنوب القاهرة بالإضافة لتغذية مدينة ١٥ مايو التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتجاوزت نسبة تنفيذ المشروع 70%، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة لتدعيم وتحسين خدمات مياه الشرب وزيادة الضغوط بعدد من مناطق المنطقة الجنوبية، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال بالكامل مع بداية العام المقبل.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية للخطوط الخارجة من محطة كفر العلو الجديدة نحو 400 ألف متر مكعب يوميًا، وتتراوح أقطار الخطوط الجاري تنفيذها بين 600 و1800 ملم، بما يعزز قدرة الشبكة على استيعاب الاحتياجات الحالية والمستقبلية، ويدعم استدامة الخدمة وتحسين ضغوط مياه الشرب بالمناطق المستفيدة.

وأوضح المهندس إسماعيل عبد ربه، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الشركة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ المشروع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ نحو 19 كم من إجمالي أطوال الخطوط المستهدفة.

ويتضمن المشروع قيام شركة مياه الشرب بالقاهرة باعمال إعادة الشىء لأصله لمساحة ٢٥ الف متر مسطح من أسفل الأوسطى وحتى محطة مياه كفر العلو الجديدة.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن توجه شركة مياه الشرب بالقاهرة نحو رفع كفاءة منظومة مياه الشرب وتعزيز قدراتها التشغيلية، بما يواكب التوسع العمراني والزيادة المستمرة في معدلات الطلب على المياه، ويضمن توفير الخدمة بالمعدلات والضغوط المناسبة للمواطنين بالمناطق المستفيدة.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن المحافظة تضع مشروعات البنية التحتية، وفي مقدمتها مشروعات تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن أولويات العمل، لما تمثله من أهمية مباشرة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة الجنوبية.

ومن جانبه، أكد المهندس إسماعيل عبد ربه، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الشركة تولي مشروع خطوط المياه الخارجية من محطة كفر العلو الجديدة اهتمامًا كبيرًا، باعتباره أحد المشروعات المهمة لتدعيم منظومة مياه الشرب بالمنطقة الجنوبية، وتحسين الضغوط واستيعاب الاحتياجات المستقبلية للمناطق المستفيدة.

وأضاف أن فرق العمل بالشركة تواصل تنفيذ الأعمال وفق برامج زمنية محددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، والتنسيق المستمر مع محافظة القاهرة والأحياء والجهات المعنية، بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال وتقليل تأثيرها على حركة المواطنين، مع الحرص على إعادة الشيء لأصله أولًا بأول عقب الانتهاء من القطاعات المنفذة.

وأشار إلى أن شركة مياه الشرب بالقاهرة مستمرة في تنفيذ خططها لتطوير ورفع كفاءة شبكات ومكونات منظومة مياه الشرب، بما يدعم استدامة الخدمة ويحسن مستويات الضغوط وجودة التشغيل، مؤكدًا أن خدمة المواطن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له تأتي في مقدمة أولويات الشركة، وأن تنفيذ مشروعات البنية التحتية يتم وفق رؤية تستهدف تلبية الاحتياجات الحالية والاستعداد للاحتياجات المستقبلية.