بتكلفة 1.4 مليار جنيه.. محافظ القاهرة يتفقد مشروع خطوط مياه كفر العلو الجديدة

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع خطوط المياه الخارجية من محطة كفر العلو الجديدة، بمناطق حلوان والتبين، والذي تنفذه شركة مياه الشرب بالقاهرة، بإجمالي أطوال تصل إلى 27 كم، وبتكلفة تقدر بنحو مليار و400 مليون جنيه، وذلك في إطار متابعة مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق محافظ القاهرة خلال الجولة م. أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وم. اسماعيل عبد ربه رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، وم. عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن نسبة تنفيذ المشروع الذى يستهدف تدعيم وتحسين خدمات مياه الشرب وزيادة الضغوط بعدد من مناطق المنطقة الجنوبية، تجاوزت 70%، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال بالكامل مع بداية العام المقبل.

محافظ القاهرة

وأوضح محافظ القاهرة أن الخطوط الجديدة ستخدم متفرعات شارع عمر بن عبدالعزيز بحلوان، وطريق الكورنيش ومتفرعاته، ومناطق حلوان والتبين، وطريق القومية للأسمنت ومتفرعاته، بالإضافة إلى مدينة 15 مايو.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية للخطوط الخارجة من محطة كفر العلو الجديدة نحو 400 ألف متر مكعب / يوميًا، وتتراوح أقطار الخطوط المنفذة بين ٦٠٠ و١٨٠٠ ملم، بما يسهم في استدامة الخدمة وتحسين الضغوط ومواجهة الاحتياجات المستقبلية للمناطق المستفيدة.

وقد تم تنفيذ نحو 19 كم من إجمالي المشروع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خط مياه قطر 1200 ملم بطول 5 كم بطريق كورنيش النيل في اتجاه حلوان، وجارٍ تنفيذ الطبقة السطحية لمسار الخط، كما تم الانتهاء من خط قطر 1000 ملم بطول 2.5 كم في اتجاه التبين، والانتهاء من 2.5 كم من خط قطر 1000 ملم بشارع عمر بن عبدالعزيز بحلوان، وجارى استكمال تنفيذ 2.5 كم أخرى من الخط.

كما تم الانتهاء من تنفيذ خطوط قطر 600 ملم بإجمالي أطوال 5 كم، إلى جانب الانتهاء من أعمال الطبقة الرابطة لمسار خط المياه قطر 1200 ملم بطريق الكورنيش، بمسطح يبلغ نحو 25 ألف متر مربع، وجارٍ استكمال أعمال الطبقة السطحية.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من أعمال المشروع وإعادة الشيء لأصله فور الانتهاء من تنفيذ كل قطاع من قطاعات الخطوط، مع استكمال تطوير محيط المشروع، ورفع كفاءة الطرق وإعادة الرصف، وتحسين مستوى الإنارة العامة، وزراعة المسطحات الخضراء والأشجار على جانبي الطرق، وتطوير الأرصفة والبلدورات، بما يحقق تحسين الصورة البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد الدكتور إبراهيم صابر على رؤساء الأحياء والجهات المنفذة بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والعمل على مدار الساعة، لضمان الانتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة وفي التوقيتات المحددة، مع إزالة أي إشغالات أو تعديات قد تعوق تنفيذ الأعمال أو تؤثر على حركة المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تضع مشروعات البنية التحتية وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن أولويات العمل، لما لها من أهمية مباشرة في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة الجنوبية.