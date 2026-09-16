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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قناة السويس: العبور الأول لسفينة الحاويات العملاقة OOCl PORTUGAL ضمن قافلة الشمال

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، أفادت فيه بأن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قال إن القناة تشهد العبور الأول لسفينة الحاويات العملاقة OOCl PORTUGAL ضمن قافلة الشمال.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى عودة الخط الملاحي COSCO للعبور من قناة السويس.

واضاف رئيس هيئة قناة السويس، أن إجمالي الحمولات الصافية لسفن الحاويات العابرة للقناة ارتفع إلى 72.1 مليون طن خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري.

وتتبع السفينة الخط الملاحى COSCO SHIPPING lines، ويبلغ طول السفينة نحو 400 متر، وعرضها 61.3 متر، بحمولة كلية 247 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 24 ألف حاوية مكافئة (TEU).

و تعمل السفينة حالياً ضمن الخدمة الملاحية NEU2، والتى يُشغلها التحالف الملاحى OCEAN AllIANCE وتربط بشكل مباشر بين الموانئ الرئيسية على طريق التجارة بين الشرق الأقصى وشمال غرب أوروبا.

هيئة قناة السويس قناة السويس سفن الحاويات

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