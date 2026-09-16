رئيس هيئة قناة السويس يكرم المرشدين من أصحاب الكفاءات..ويؤكد تحسن معدلات الملاحة

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن القناة قادرة بفضل رجالها على تخطي الصعاب والأزمات المُختلفة لافتا في هذا الصدد إلى أن معدلات الملاحة بالقناة تشهد تحسنا خلال الآونة الأخيرة في ظل عودة سفن الحاويات العملاقة.

جاء ذلك خلال حضور رئيس هيئة قناة السويس اليوم/الأربعاء/ احتفالية عيد المرشدين بذكرى انتصار الإرادة المصرية ال70 بحضور وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ومجموعة من مرشدي قناة السويس وذلك بنادي الشاطئ بالإسماعيلية حيث تأتي الاحتفالية بهدف تخليد ملحمة انتصار الإرادة المصرية على مؤامرة انسحاب المرشدين الأجانب إبان قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس.

وقالت هيئة قناة السويس - في بيان صحفي - إن رئيس الهيئة قدم الشكر لمرشدي القناة مثمنا دورهم الهام كصمام أمان وحجر الزاوية الذي يرتكز عليه العمل بقناة السويس كشريان حيوي للتجارة العالمية.

من جانبه ..ألقي الربان عبد الحميد السجيني كبير المرشدين كلمة قدم خلالها الشكر لرئيس هيئة قناة السويس على دعمه للمرشدين وحرصه على إحياء هذه السُنة التي تخلد ملحمة مصرية للمرشدين المصريين وتعبر عن الامتنان والتقدير للتضحيات المبذولة للحفاظ على القناة شريانًا حيويا للملاحة العالمية.

وخلال الاحتفالية كرم رئيس الهيئة مجموعة من المرشدين من أصحاب الكفاءات ومسيرة من العطاء المتميز في خدمة حركة الملاحة في قناة السويس، حيث شمل التكريم أسرة الربان الراحل/ محمد عبد اللطيف البحار أحد العلامات المضيئة في تاريخ الإرشاد بقناة السويس وأسرة الربان الراحل علي العباسي كبير المرشدين وأحد القامات المشهود لها بالكفاءة والخلق الحسن، بالإضافة إلى تكريم الربان محمد وائل جنينة كبير مرشدين أول والربان محمد مكرم على كبير مرشدين ممتاز والربان حازم غيث كبير مرشدين والربان / أحمد عبد السلام مرشد ممتاز.