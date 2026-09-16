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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في يوم ميلادها.. محطات فنية وانسانية في حياة ذكري

ذكري
ذكري
أحمد البهى

ولدت في مثل هذا اليوم، الفنانة الراحلة ذكري، والتي كانت تعد واحدة من أجمل وأهم الاصوات في الوطن العربي. 

ويوافق يوم 16 سبتمبر1961 تاريخ ميلادها بمنطقة وادي الليل في تونس، وكانت أصغر أخوتها الثمانية، كان والدها يشجعها على الغناء بينما لم تتقبل والدتها ذلك.

 
في سنة 1980 شاركت في برنامج المسابقات "بين المعاهد" بأغنية "اسأل عليا" لليلى مراد، وهي نفس الأغنية التي شاركت بها بعد ذلك ببرنامج الهواة "فن ومواهب" واحب الحكام صوتها وفازت بالجائزة الكبرى . 

 

عام  1983 سجلت ذكري أول أغنية تم تلحينها خصيصاً لها من  قبل الملحن عز الدين العياشي ، وحملت اسم "يا هوايا"، وفي العام ذاته قدمت  أول حفلة في مهرجان قرطاج بتونس.


انضمت بعدها إلى فرقة الاذاعة والتلفزة التونسية بقسم الأصوات، وهناك قابلت السيد عبد الرحمن العيادي الذي لحن معظم اغانيها فيما بعد. 

 

انتقلت بعد ذلك إلى ليبيا لفترة وخلالها تعاملت مع كبار عمالقة الفن الليبي مثل محمد حسن، علي الكيلاني، عبد الله منصور، سليمان الترهوني، رمضان كازوز، خليفة الزليطني، عمر رمضان. 


بعد مشوارها الغنائي في ليبيا انتقلت ذكرى لتونس وبعدها  إلى مصر لتبدأ مشوارها الفني بشكل أوسع . 

حيث تعاونت  مع  الموسيقار هاني مهنا الذي انتج لها البومين وهما "وحياتي عندك" في سنة 1995 و"أسهر مع سيرتك". 

رحلت الفنانة ذكرى بعد حادث قتل شهير، حيث قام زوجها رجل الأعمال بقتلها داخل شقتها في الزمالك، بعد أن أطلق عليها 25 رصاصة، ثم قام بفتل نفسه برصاصة أخرى، بالإضافة إلى قتله كلا من مدير أعماله وزوجته.

ذكري ميلاد ذكري تونس

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