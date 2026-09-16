7 لاعبين خارج الحسابات.. غيابات الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على غزل المحلة، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريق الأبيض المباراة في ظل غياب 7 لاعبين عن صفوفه، لأسباب متنوعة بين الإصابات واستكمال البرامج التأهيلية والاختيارات الفنية، إلى جانب غياب خوان بيزيرا على خلفية أزمة انقطاعه عن التدريبات.

قائمة غيابات الزمالك أمام غزل المحلة

تضم قائمة الغائبين عن الزمالك في مواجهة غزل المحلة كلًا من:

محمد السيد: الإصابة في القدم.

أحمد عبد الرحيم «إيشو»: الإصابة العضلية.

عمرو ناصر: استكمال برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

سيف فاروق جعفر: لأسباب فنية.

محمد صبحي: وفقًا لسياسة التدوير في مركز حراسة المرمى.

أحمد الجفالي: استكمال برنامجه التأهيلي للوصول إلى الجاهزية المطلوبة.

خوان بيزيرا: بسبب أزمة انقطاعه عن التدريبات.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بعدما حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

ويبحث الفريق الأبيض عن مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق انتصار جديد أمام غزل المحلة، للحفاظ على تواجده ضمن فرق المقدمة بجدول المسابقة.