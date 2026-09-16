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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

براءة طبيب الكركمين وزوجته من تهمة غسل أموال بـ 50 مليون جنيه

طبيب الكركمين
طبيب الكركمين
رامي المهدي

أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها ببراءة أحمد أبو النصر، طبيب الكركمين، وزوجته من الاتهامات المنسوبة إليهما بغسل أموال تقدر بنحو 50 مليون جنيه.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، قضت بقبول استئناف المتهم أحمد أبو النصر، طبيب الكركمين، على حكم حبسه عامين، بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج لبيع أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون، وتخفيف حبسه لمدة سنة واحدة.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.

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