مدبولي: الحكومة تعمل على تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية وغيرها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية وغيرها.

وقال رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، بالتأكيد أن الحكومة تعمل، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تأمين احتياجات البلاد بصورة دائمة من السلع الأساسية لفترات مطمئنة، كما تعمل على تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية وغيرها، وذلك في ضوء القفزة التي شهدتها أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، التي جددت المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة، مؤكدًا أن الدولة تضع نصب أعينها مختلف السيناريوهات.

وعقب ذلك، تناول رئيس مجلس الوزراء الأنشطة الرئاسية خلال الأيام الماضية، والتي من بينها استقبال الرئيس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، حيث أكد رئيس الوزراء التوافق الذي شهدته الزيارة بين الرئيس وولي العهد، والتأكيد على أن العلاقات بين مصر والمملكة لا تقبل إلا أن تكون مُثلى في الإطار العربي، كما تضمنت الزيارة التأكيد أيضًا على أن أمن السعودية ودول الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري، مع تحفظ ورفض وإدانة مصر الكاملة لأي اعتداءات أو تهديدات تمس سيادة المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها أو حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك للحديث عن مشاركة الرئيس في القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس، والتي عقد على هامشها عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة من دول التجمع ومسئولي المنظمات الدولية والقطاع الخاص.

ونوه بالرسائل القوية للرئيس خلال أعمال القمة، والمعبرة عن الإرادة المصرية، ومن بينها أن التطورات الراهنة في الشرق الأوسط وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، تؤكد بلا شك الترابط الوثيق بين «الأمن والتنمية»، وأن مصر تدرك، بحكم موقعها الاستراتيجي ودورها المحوري في حركة التجارة العالمية، أهمية الحفاظ على استقرار وحرية الملاحة الدولية.

وتطرق حديث رئيس الوزراء عن قمة البريكس إلى لقاء الرئيس بعدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الهندية، على هامش مشاركته في أعمال قمة دول البريكس، والذي جاء في ضوء حجم أعمال هذه الشركات وخططها الطموحة للتوسع الاستثماري في مصر، بما يعكس ما تتمتع به السوق المصرية من فرص واعدة وإمكانات جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي الشأن المحلي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى قيامه بجولة تفقدية بعدد من مشروعات النقل مطلع الأسبوع الجاري بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي وفقًا للأطر والجداول الزمنية المحددة، وبأعلى المعايير، لافتًا إلى أن مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي السريع والمترو، وغيرها من وسائل النقل الحديثة، لا تستهدف فقط توفير وسيلة انتقال سريعة وآمنة، بل تعمل على إعادة تشكيل خريطة الحركة والتنمية، وربط المدن الجديدة والمناطق العمرانية والصناعية بشبكة نقل جماعي متطورة ومتكاملة.