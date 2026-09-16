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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس الفلسطيني لمصر.. ويؤكد: القاهرة تواصل جهودها لدعم القضية

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
محمد الشعراوي

رحب حزب حماة الوطن، بزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، لمصر ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه يعكس ثوابت الموقف المصري التاريخي والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وأنها ستظل القضية المركزية في المنطقة إلى حين تسويتها بشكل عادل وشامل.

وأشاد الحزب، بتأكيد الرئيس السيسي ضرورة ضمان حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد حماة الوطن، على أهمية تأكيد الرئيس السيسي رفض كل أشكال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ورفض تهجير الفلسطينيين أو محاولة تصفية القضية.

ويعلن الحزب، دعمه مساعي القيادة السياسية بشأن التنسيق مع الوسطاء لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ، وضرورة التزام جميع الأطراف ببنوده، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

وأكد حزب حماة الوطن، أن دعم مصر للسلطة الوطنية الفلسطينية وجهود تحقيق التوافق بين مختلف القوى خطوة محورية للحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني وتمكين أبنائه من مواجهة التحديات الراهنة.

ودعا الحزب إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في دعم القضية الفلسطينية، والسعي نحو وقف إطلاق النار بشكل دائم واستكمال الهدنة وإعادة الإعمار.

حزب حماة الوطن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية

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