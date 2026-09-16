برلماني: قمة الرئيسين السيسي وأبو مازن تضع تثبيت غزة وإعمارها على رأس الأولويات

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الرئيس محمود عباس ضرورة الالتزام باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة يمثل رسالة واضحة بأن المرحلة المقبلة يجب أن تنتقل من وقف القتال إلى تثبيت الهدوء، ثم إطلاق عملية متكاملة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وقال "حماد"، فى تصريحات له، إن وقف الحرب لا ينبغي أن يكون نهاية التحرك، وإنما بداية لمسار جديد يستهدف معالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة داخل القطاع، وضمان تدفق المساعدات بصورة منتظمة، وتهيئة الظروف اللازمة أمام إعادة بناء المنشآت والبنية الأساسية التي تضررت خلال الحرب مشيراً إلى أن مصر أكدت استمرار جهودها، بالتنسيق مع الوسطاء، لتنفيذ الالتزامات المرتبطة باتفاق وقف الحرب، وهو ما يعكس أهمية الدور المصري في متابعة التطورات والعمل على منع العودة إلى دائرة التصعيد.

وشدد النائب عيد حماد على ضرورة وجود آليات دولية واضحة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، ودعم القطاع الصحي، وإعادة تأهيل المرافق الأساسية، مع وضع خطة متكاملة لإعادة الإعمار تستند إلى احتياجات الشعب الفلسطيني وتراعي الأولويات الإنسانية والتنموية.

وأكد أن إعادة إعمار غزة لا تمثل قضية إنسانية فقط، بل ترتبط أيضاً بتهيئة البيئة المناسبة للاستقرار ومنع تجدد الأزمات، مشيراً إلى أن استمرار الظروف المعيشية الصعبة يمكن أن يعرقل أي جهود سياسية لتحقيق السلام.

كما أكد "حماد" أن مصر تتحرك في اتجاه متوازن يجمع بين وقف التصعيد، وتوفير المساعدات، ودعم التعافي، والدفع نحو التسوية السياسية الشاملة، وهو ما يجعل التحرك المصري ممتداً إلى ما بعد وقف الحرب موضحاً أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسئولياته في تمويل جهود إعادة الإعمار، ودعم المؤسسات الفلسطينية، وضمان استمرار المساعدات، مع الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية.

كما أكد أن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب التزام جميع الأطراف بالتعهدات القائمة، وتغليب لغة الحوار، ومنح الشعب الفلسطيني فرصة حقيقية لاستعادة مقومات الحياة الطبيعية، بما يمهد الطريق أمام سلام مستدام في المنطقة.