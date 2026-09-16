"مستوى عالٍ من الاهتمام".. نائب مدير متحف قصر هونج كونج يوضح انطباعات الجمهور عن الحضارة المصرية

قال بريان يوان، نائب مدير متحف قصر هونج كونج لشؤون عمليات المتحف، إن الانطباعات الأولى التي لمسها المتحف لدى جمهور هونج كونج، بعد 9 أشهر ونصف من التعايش المباشر مع الحضارة المصرية القديمة، كانت إيجابية للغاية.

وأوضح يوان خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ومروة فهمي، أن المتحف «مسرور جدًا» بنجاح المعرض، الذي اختتم فعالياته في 31 أغسطس، مشيرًا إلى أنه استقطب آلاف الزائرين، وكان من بين أكبر المعارض التي استضافها المتحف خلال السنوات الماضية لعرض الآثار المصرية.

وأضاف أن أهمية المعرض لا تقتصر على أعداد الزائرين، وإنما تمتد إلى كونه يعكس الحوار المتبادل بين مصر والصين، وبين الحضارات المختلفة، فضلًا عن إتاحة الفرصة لتقديم جوانب من الحضارة المصرية وابتكاراتها إلى الجمهور العالمي.

وأشار نائب مدير متحف قصر هونج كونج إلى أن المعرض استقطب أكثر من 670 ألف زائر خلال 9 أشهر ونصف، معتبرًا أن هذا الإقبال يعكس مستوى مرتفعًا من الاهتمام بالحضارة المصرية القديمة في هونج كونج.

وأوضح أن المعرض لم يجذب الجمهور المحلي في هونج كونج فقط، بل استقطب زائرين من مختلف أنحاء الصين، إلى جانب زائرين من دول أخرى، وهو ما يعكس حجم الاهتمام بالحضارة المصرية، مؤكدا أن المتحف سيواصل العمل على عرض الثقافة والحضارة المصرية أمام الجمهور في مختلف أنحاء العالم.