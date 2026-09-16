قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة القاهرة تتقدم 5 مراكز في تصنيف شنغهاي 2026.. نائب رئيس الجامعة يوضح التفاصيل
مدبولي: الحكومة تعمل على تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية وغيرها
بعد تداول فيديو لودر البرجاية بالمنيا.. رئيس القرية يكشف حقيقة ردم نهر النيل
خلافات الميراث.. القبض على شخصين تعديا على شقيقهما وزوجته بالشرقية
الأردن: عدوان الحوثي على مكة يمثل استهانة بمكانة وقدسية العاصمة المقدسة
اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب 2026-2027.. دليل الأسعار والشروط وأماكن الاستخراج
الدفاع الروسية: إسقاط 258 مسيرة وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر على عدة محاور
مدبولي يعلن بدء الاستعداد لمؤتمر الحكومة الشهر المقبل.. عرض الإنجازات والتحديات والرؤية المستقبلية
مدبولي: نعمل على تأمين احتياجات المنتجات النفطية في ظل ارتفاع أسعارها العالمية
رئيس الوزراء: الدولة تضع مختلف السيناريوهات لتأمين احتياجات البلاد من السلع والوقود
مدبولي: تكليفات خاصة بحظر قطع الأشجار نهائيا إلا بالعودة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ضبط 3 عمال لاتهامهم بإنهاء حياة صاحب مزرعة في وادي النطرون بدافع السرقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"مستوى عالٍ من الاهتمام".. نائب مدير متحف قصر هونج كونج يوضح انطباعات الجمهور عن الحضارة المصرية

بريان يوان، نائب مدير متحف قصر هونج كونج لشؤون عمليات المتحف
بريان يوان، نائب مدير متحف قصر هونج كونج لشؤون عمليات المتحف
إسراء صبري

قال بريان يوان، نائب مدير متحف قصر هونج كونج لشؤون عمليات المتحف، إن الانطباعات الأولى التي لمسها المتحف لدى جمهور هونج كونج، بعد 9 أشهر ونصف من التعايش المباشر مع الحضارة المصرية القديمة، كانت إيجابية للغاية.

وأوضح يوان خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ومروة فهمي، أن المتحف «مسرور جدًا» بنجاح المعرض، الذي اختتم فعالياته في 31 أغسطس، مشيرًا إلى أنه استقطب آلاف الزائرين، وكان من بين أكبر المعارض التي استضافها المتحف خلال السنوات الماضية لعرض الآثار المصرية.

وأضاف أن أهمية المعرض لا تقتصر على أعداد الزائرين، وإنما تمتد إلى كونه يعكس الحوار المتبادل بين مصر والصين، وبين الحضارات المختلفة، فضلًا عن إتاحة الفرصة لتقديم جوانب من الحضارة المصرية وابتكاراتها إلى الجمهور العالمي.

وأشار نائب مدير متحف قصر هونج كونج إلى أن المعرض استقطب أكثر من 670 ألف زائر خلال 9 أشهر ونصف، معتبرًا أن هذا الإقبال يعكس مستوى مرتفعًا من الاهتمام بالحضارة المصرية القديمة في هونج كونج.

وأوضح أن المعرض لم يجذب الجمهور المحلي في هونج كونج فقط، بل استقطب زائرين من مختلف أنحاء الصين، إلى جانب زائرين من دول أخرى، وهو ما يعكس حجم الاهتمام بالحضارة المصرية، مؤكدا أن المتحف سيواصل العمل على عرض الثقافة والحضارة المصرية أمام الجمهور في مختلف أنحاء العالم.

متحف قصر هونج كونج الحضارة المصرية القديمة الآثار المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الخميس 16-9-2026 في مصر

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

أسعار الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

الأهلي

ستاد القاهرة يستضيف مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي بدور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية

الزمالك

غرامة تتجاوز الـ600 ألف دولار .. إيقاف قيد جديد يُهدّد الزمالك بسبب لاعبه السابق

الدولار

من 50.17 لـ 52.20 جنيه.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 16-9-2026 في البنوك

ترشيحاتنا

فتح باب الحجز لـ50 وحدة سكنية بمدينة العريش 4 أكتوبر المقبل

فتح باب الحجز لـ50 وحدة سكنية بمدينة العريش 4 أكتوبر المقبل

تكثيف الأنشطة الرياضية لاكتشاف المواهب بمراكز الشباب في أسيوط

محافظ أسيوط يتابع ختام بطولة تنس الطاولة ويؤكد دعم اكتشاف المواهب الرياضية

محافظ البحيرة

«يوم الخير الطبي».. مستشفى وادي النطرون التخصصي تنظم يومًا للكشف المجاني

بالصور

لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها

لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها
لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها
لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها

إطلالة كاجوال.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بظهورها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك

الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك
الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك
الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك

مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء تزيد الإرهاق

مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق
مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق
مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد