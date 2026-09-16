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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

البيت الفني للمسرح يستعد لانطلاق موسمه الشتوي في القاهرة والإسكندرية... تفاصيل

ايهاب فهمي
ايهاب فهمي
أحمد البهى

تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، وضمن خطة البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إيهاب فهمي، تنطلق قريبًا فعاليات الموسم الشتوي على مسارح البيت في القاهرة والإسكندرية، بمشاركة فرق البيت المختلفة، مع الحفاظ على الهوية الفنية لكل فرقة، بما يضمن تنوعًا في العروض المقدمة للجمهور، بين مسرح الشباب ومسرح الطفل والمسرح المعاصر والمسرح الكوميدي، وغيرها من التجارب المسرحية، إلى جانب استمرار عدد من العروض القائمة، والاستعدادات الجارية لافتتاح عروض جديدة، وبدء بروفات عدد من العروض لفرق أخرى خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل العروض: 

وتستعد فرقة مسرح الطليعة بقيادة الفنان سامح بسيوني لتقديم العرض المسرحي «برينتانيا»، من تأليف مينا بباوي، ودراماتورج وإخراج يوسف المنصور.

وفي الإسكندرية، تواصل فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسي بروفاتها النهائية للعرض المسرحي «الحالة خطيرة جدًا»، من تأليف وليد يوسف وإخراج محمد مرسي، استعدادًا لافتتاحه.

كما تستعد فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي لافتتاح العرض المسرحي «إجازة سعيدة»، من تأليف هشام إسماعيل، وإخراج جمال عبد الناصر علي، قريبًا على خشبة مسرح ميامي بوسط البلد.

وبالتوازي مع الاستعدادات للعروض الجديدة، يواصل المسرح القومي تقديم العرض المسرحي «الملك لير»، من خلال فرقته بقيادة الفنان سامح مجاهد، بطولة الفنان يحيى الفخراني، وإخراج شادي سرور.

مسرح الطليعة برينتانيا الحالة خطيرة جدًا

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