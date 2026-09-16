الصادرات الزراعية المصرية تستهدف تحقيق أرقام قياسية.. 9.5 مليون طن بنهاية العام

قال محمد المنيسي رئيس الحجر الزراعي المصري، إن مصر لديها طفرة في الصادرات الزراعية المصرية خلال السنوات الأخيرة، متابعا: حجم الصادرات وصل العام الحالي لـ7 مليون طن ونستهدف أن يتخطي الـ 9.5 مليون طن بنهاية العام.

وأضاف المنيسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى أن التصدير عملية منظمة وممنهجة، ولدينا أسواق مصرية تم افتتاحها في العديد من دول العالم، متابعا: تتجاوز الـ 405 منتج في 165 دولة.

واسترسل: مصر المصدر رقم واحد عالميا في الموالح والفراولة المجمدة، ولدينا ترتيب عالمي في مجموعة كبيرة من المحاصيل الزراعية.

ولفت إلى أن مصر تصدر مجموعة كبيرة من المحاصيل الزراعية والنباتات الطبية والعطرية أيضا.