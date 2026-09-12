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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعزيز الصادرات الزراعية.. وفد دولي يتفقد منظومة فحص الأغذية في مصر

متبقيات المبيدات
متبقيات المبيدات
شيماء مجدي

استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وفدًا من رؤساء الحجر الزراعي أعضاء المنظمة الإقليمية لوقاية النباتات للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، التابعة للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، وذلك ضمن ورشة العمل التي استضافتها مصر ونظمتها الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

وتأتي الزيارة في ضوء توجيهات علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة من الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وفي إطار دعم التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في المنظمة، والتعريف بالإمكانات الفنية والخدمات التي يقدمها المعمل في مجال سلامة الغذاء.

واستعرضت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير  المعمل، خلال استقبالها الوفد،  أنشطة المعمل، واختصاصاته، وإمكاناته الفنية والتقنية، والدور الذي يقوم به في مجال تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والملوثات المختلفة في الأغذية، ودوره في دعم منظومة سلامة الغذاء والرقابة على المنتجات الزراعية.

واصطحبت عبداللاه الوفد  في جولة تفقدية، بحضور قيادات الإدارة المركزية للحجر الزراعي، شملت عددًا من الأقسام والمعامل المختلفة، حيث تعرف الوفد على طبيعة العمل، وأحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في عمليات الفحص والتحليل، إلى جانب الخدمات التي يقدمها المعمل في مجال سلامة الغذاء ودعم منظومة الرقابة على المنتجات الزراعية.

واطلع  الوفد على جهود المعمل في دعم منظومة الرقابة على المنتجات الزراعية، والتأكد من مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية، بما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء ودعم حركة التجارة والصادرات الزراعية المصرية.
وأشارت مدير المعمل خلال الزيارة إلى أن المعمل يواصل تحديث تقنياته الفنية وتوسيع اعتماداته الدولية لضمان تقديم أعلى مستويات الدقة في فحوصات سلامة الأغذية، مؤكدة الحرص الكامل على تسخير كافة الإمكانات والخبرات المعملية لخدمة الأشقاء في الدول العربية والإفريقية، ودعم جهود التكامل الإقليمي لحماية الصحة العامة وتسهيل حركة الصادرات والواردات الزراعية عبر الحدود.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد رؤساء الحجر الزراعي بالمنظمة عن إشادتهم البالغة بالمستوى المتقدم والتقنيات الحديثة التي يمتلكها المعمل المركزي، مؤكدين أن هذه الزيارة تشكل فرصة قيّمة للاطلاع على نموذج إقليمي رائد في مجال دقة الفحص وضبط الجودة، ومعربين عن تطلعهم لتعزيز الشراكات التدريبية وتبادل الخبرات الفنية بين دول المنظمة لمواكبة معايير السلامة النباتية الدولية.


وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا على أهمية التعاون وتبادل الخبرات الفنية بين الدول، وتعزيز التكامل في مجالات الصحة النباتية وسلامة الغذاء، بما يدعم تطوير منظومات الرقابة والفحص والتحليل بدول المنطقة.

متبقيات المبيدات الفاو وزير الزراعة

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