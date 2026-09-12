حصاد الزراعة .. استمرار حملة التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

نشر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا تضمن أبرز جهود الوزارة خلال الأسبوع الماضي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر الجاري



شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشاطًا مكثفًا خلال الأسبوع الجاري، في إطار جهودها لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، حيث واصل السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاءاته وتحركاته لدفع التعاون الدولي وتطوير منظومة الإنتاج الزراعي.







وفي هذا السياق، التقى الوزير وفدًا علميًا ألمانيًا من جامعة ميونيخ التقنية لبحث تكنولوجيات تطوير أنظمة الإنتاج الحديثة والزراعة العمودية للقمح، كما استقبل سفير مصر الجديد لدى العراق لبحث تعزيز التعاون الزراعي والتبادل التجاري بين البلدين.

كما افتتح وزير الزراعة مؤتمر مصر الدولي للدواجن والصناعات الغذائية وإضافات الأعلاف، في نسخته السابعة، مؤكدًا أهمية تطوير قطاع الدواجن وزيادة قدرته على التصدير، إلى جانب متابعته مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية مستجدات المشروعات المشتركة وتقدم مشروع EU-KAFI.

وشهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين مركز البحوث الزراعية وجامعة الصين الزراعية لتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا، كما وجه قطاعات الوزارة بالتفاعل الفوري مع طلبات نواب الشعب والعمل على تلبية احتياجات المزارعين، مهنئًا فلاحي مصر بمناسبة عيدهم الـ74، ومؤكدًا أن المزارع المصري يمثل خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي.

وفيما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية والداجنة، تم إصدار 907 تراخيص تشغيل، والموافقة على 777 تسجيلة أعلاف، مع استمرار دعم المشروع القومي للبتلو، وإطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث تم تحصين أكثر من 2,039,973 جرعة، فضلًا عن المرور على 562 منشأة بيطرية وضبط 142 مخالفة، إلى جانب ضبط 213 طنًا و281 كجم من اللحوم المخالفة.

وفي مجال الرقابة على المبيدات وسلامة الغذاء، تم فحص أكثر من 3000 عينة بالمعمل المركزي للمبيدات خلال أغسطس، واستقبال وفحص أكثر من 25 ألف عينة غذائية بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، إلى جانب فحص أكثر من مليون طن من بطاطس المائدة للتصدير و575.6 ألف طن من تقاوي البطاطس، مع استمرار منظومة الفحص وإصدار شهادات التداول والتصدير.

وعلى صعيد الإنتاج النباتي، أعلنت الوزارة توفير تقاوي البطاطس المعتمدة لصغار المزارعين مباشرة ودون وسطاء، دعمًا لهم وتخفيفًا للأعباء.

كما واصلت المعامل والمراكز البحثية دورها في الرقابة، حيث تم فحص 1267 عينة أعلاف وأغذية، واستقبال 710 شحنات إضافات أعلاف، وفحص 421 عينة خاصة بإجمالي 1385 تحليلًا معمليًا، وسحب 629 عينة رقابية من مصانع الأعلاف، بالإضافة إلى استقبال 529 عينة بفروع المركز الإقليمي في أبيس ودمياط وأسيوط، والبت في 870 طلب تسجيل.

وفي إطار التعاون الدولي والبحث العلمي، شاركت 9 قيادات نسائية مصرية في برنامج AWARD لتعزيز الصمود المناخي، كما شارك مركز بحوث الصحراء في مؤتمر COP17 بمنغوليا، وبرنامج دولي بالصين حول مكافحة التصحر والزراعة البيئية، إلى جانب تنظيم ورشة مصرية ألمانية حول الزراعة الرأسية للقمح، والتعاون مع أستراليا (ACIAR) لرفع كفاءة استخدام المياه، فضلًا عن تعزيز التعاون المصري الليبي في مجال الصحة الحيوانية والتبادل التجاري.

وفي مجال الصحة الحيوانية، تم رفع عدد اختبارات معهد بحوث الصحة الحيوانية إلى 188 اختبارًا معتمدًا وفق ISO 17025، مع تجديد اعتماد معمل أسيوط الفرعي وإضافة اختبار جديد في صحة الأغذية ليصل إلى 8 اختبارات معتمدة.

كما شملت جهود الإرشاد والتدريب تدريب 70 مهندسًا زراعيًا على الزراعة الذكية، وتنفيذ برنامج لنشر الزراعة التعاقدية بمحافظة سوهاج، وإطلاق الموسم الرابع من برنامج تدريب منتفعي سيناء ضمن مبادرة اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير.

وفيما يتعلق بلجنة مبيدات الآفات الزراعية، تم إصدار 2245 إجراءً تنظيميًا خلال شهر أغسطس، شملت الموافقات الفنية للاستيراد، والبطاقات الاستدلالية، والإفراجات الجمركية، وشهادات تأهيل مطبقي المبيدات، وشهادات اجتياز التقييم الحيوي، وشهادات التسجيل، وتصاريح التداول، وشهادات تدريب المشتغلين بالمبيدات، إلى جانب تدريب المرأة الريفية.

وأكدت وزارة الزراعة أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الزراعي، وتعزيز الإنتاج، وضمان سلامة الغذاء، ودعم المزارعين، والتوسع في التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة.