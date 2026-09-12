إبراهيم فايق يكشف سر لعب زيزو في وسط الملعب مع الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، خلال برنامجه «الكورة مع فايق»، كواليس جديدة بشأن توظيف أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مركز وسط الملعب، بدلًا من مشاركته في مركز الجناح الأيمن.

وتحدث فايق عن حالة الغضب الجماهيري عقب تعادل الأهلي مع المقاولون العرب، وفقدان الفريق نقطتين جديدتين في سباق الدوري، مؤكدًا أن جماهير القلعة الحمراء تضع دائمًا ضغوطًا كبيرة على المدير الفني من أجل تحقيق الانتصارات وتقديم الأداء المنتظر.

إبراهيم فايق: جمهور الأهلي ينسى البطولات سريعًا

وأشار إبراهيم فايق إلى أن جماهير الأهلي اعتادت المطالبة بالنتائج والبطولات بشكل مستمر، مستشهدًا بما حدث مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، موضحًا أن الأخير كان يشعر خلال فترته مع الفريق بأن الجماهير قد تكرمه بإقامة تمثال له بسبب البطولات الإفريقية التي حققها.

وأضاف أن من عظمة جمهور الأهلي، في الوقت نفسه، أن ذاكرته قصيرة للغاية فيما يتعلق بالبطولات، إذ سرعان ما تتجاوز الجماهير ما تحقق سابقًا وتبدأ في المطالبة بالمزيد من الإنجازات.

لماذا يلعب زيزو في وسط الملعب؟

وانتقل فايق للحديث عن السؤال الذي يشغل قطاعًا كبيرًا من جماهير الأهلي خلال الفترة الحالية، والمتعلق بسبب الاعتماد على زيزو في وسط الملعب بدلًا من مركزه المعتاد على الجبهة اليمنى.

وأوضح فايق، وفقًا للمعلومات التي حصل عليها، أن المدير الفني للأهلي عقد جلسة مع زيزو خلال فترة الإعداد، وتحدث معه بشأن المركز الذي يستطيع المشاركة فيه بصورة أفضل.

وأكد أن زيزو أوضح للمدير الفني أنه يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، وكذلك في مركز صانع الألعاب، وهو ما منح الجهاز الفني أكثر من خيار لتوظيفه داخل الملعب.

منصف بكر وراء مشاركة زيزو في الوسط

وأشار إبراهيم فايق إلى أن وصول منصف بكر إلى الأهلي، وهو لاعب يجيد المشاركة في مركز الجناح الأيمن، دفع المدير الفني إلى التفكير في كيفية الاستفادة من الثنائي داخل التشكيل الأساسي.

وبحسب ما كشفه فايق، فإن المدير الفني يرغب في وجود زيزو ومنصف بكر معًا داخل الملعب، لذلك جاء توظيف زيزو في وسط الملعب، مع الاستفادة من قدراته الهجومية وصناعة اللعب، بدلًا من الالتزام بمشاركته على الجناح الأيمن فقط.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الجدل بين جماهير الأهلي حول طريقة توظيف اللاعبين، خاصة بعد التعادل الأخير أمام المقاولون العرب وفقدان الفريق نقطتين جديدتين في بطولة الدوري.