إبراهيم فايق: لا تحاسبوا إدارة الأهلي الجديدة على أخطاء الماضي

أكد الإعلامي إبراهيم فايق أن إدارة النادي الأهلي الحالية، بقيادة ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، لا ينبغي تحميلها مسؤولية نتائج الفريق خلال الموسم الماضي، مشددًا على ضرورة منح الإدارة الجديدة الوقت الكافي للعمل وإجراء الإصلاحات المطلوبة داخل القلعة الحمراء.

وقال إبراهيم فايق، خلال حديثه في برنامج «القهوة مع فايق»، إن هناك حالة من تحميل الإدارة الجديدة نتائج وأخطاء الموسم الماضي، رغم أن الإدارة الحالية لم تكن مسؤولة عن القرارات التي اتخذت في تلك الفترة.

وأوضح: «الناس محملة فاتورة السنة اللي فاتت على الإدارة الموجودة دلوقتي، السنة اللي فاتت كانت سيئة جدًا، الأهلي مجاش وعمل حاجة، 3 ماتشات مكسب والماتش الرابع تعادل».

وأضاف أن الإدارة الحالية تولت المسؤولية وبدأت بالفعل في إجراء عدد من الإصلاحات الإدارية، إلى جانب التعاقد مع المدير الفني المغربي الحسين عموتة، الذي لم يخض سوى أربع مباريات مع الفريق، حقق الفوز في ثلاث منها.

وأشار فايق إلى أن تقييم تجربة عموتة يجب أن يكون بشكل منفصل، مؤكدًا أن المدرب يتحمل جزءًا من المسؤولية عن بعض الأمور، لكن اللاعبين أيضًا يتحملون جانبًا من تراجع الأداء.

وأوضح أن الأهلي يهدر فترات طويلة من المباريات دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى المنافس، قبل أن يبدأ في الضغط خلال الدقائق الأخيرة، وهو ما يمنح المنافس الثقة ويزيد من صعوبة تحقيق الفوز.

واختتم إبراهيم فايق حديثه بالتأكيد على أن لاعبي الأهلي لا يمكن إعفاؤهم من المسؤولية، خاصة أن اللعب داخل القلعة الحمراء يفرض تقديم مستوى قوي طوال المباراة، وليس الانتظار حتى آخر نصف ساعة لمحاولة حسم اللقاء.

وشدد على أن إهدار 60 دقيقة من كل مباراة دون صناعة الخطورة المطلوبة ثم محاولة الضغط في النهاية قد يفقد الفريق إحدى أبرز مميزاته، وهي القدرة على حسم المباريات مبكرًا.