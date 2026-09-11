الحسين عموتة يجهز أحمد رضا لتعويض غيابات دفاع الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تحرك جديد من جانب المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، للتعامل مع أزمة الغيابات التي ضربت خط دفاع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

أحمد رضا يعوض غياب الجزار عن الأهلي

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني يدرس الاعتماد على أحمد رضا في مركز قلب الدفاع خلال المباريات المقبلة، في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق، خاصة بعد إصابة عدد من العناصر الأساسية في الخط الخلفي.

وقال المصدر إن أحمد رضا دخل حسابات عموتة بقوة للعب في مركز الدفاع إلى جانب ياسين مرعي، ووادي رياض، وأشرف داري، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار الخط الخلفي وعدم التأثر بالغيابات الحالية.

وأضاف أن قرار الاستعانة بأحمد رضا يأتي في ضوء احتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة، حيث يرغب عموتة في إيجاد أكثر من حل داخل قائمة الفريق للتعامل مع ضغط المباريات وتوالي الاستحقاقات المحلية.

عموتة يرمم دفاعات الأهلي

وأشار المصدر إلى أن إصابة عمرو الجزّار وياسر إبراهيم دفعت الجهاز الفني إلى إعادة ترتيب أوراقه الدفاعية، مع منح أحمد رضا فرصة للقيام بدور جديد داخل الملعب، خاصة أنه يتمتع بالقدرة على شغل أكثر من مركز.

وأكد المصدر أن عموتة سيحسم التشكيل النهائي وخياراته الدفاعية وفقًا لجاهزية اللاعبين وظروف كل مباراة، مشددًا على أن الجهاز الفني يعمل حاليًا على تجهيز جميع العناصر تحسبًا لأي غيابات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام فريق أبو قير للأسمدة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد سقط في فخ التعادل مع فرق المقاولون العرب إيجابياً بهدف لكل منهما في الدوري الممتاز.