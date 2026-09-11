قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: هشام بدوي رفض تدخل الإخوان في عمله وتم استبعاده من حركة المحامين العامين
إعلان إماراتي ألماني يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في السودان
مصطفى بكري: مصر تواجه حروبًا ممنهجة والسوشيال ميديا لا تعكس الواقع
عكس خطاب الترهيب.. إيران: ترامب يسعى للعودة إلى مائدة المفاوضات
القاهرة تستضيف مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 دولة.. الأحد المقبل
دون تغيير.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
مصطفى بكري: أي مشروع كبير لازم يتحسب من حيث التكلفة والعائد والأولوية
مجلس الوزراء يكشف عن حقيقة التصريحات المنسوبة لوزيرة البيئة بشأن قطع الأشجار
«شمشون» أقوى رجل في العالم يكشف كواليس تحدي سحب سفينة حاويات في قناة السويس
70 % أونلاين.. طارق سعدة يكشف شروط الالتحاق بالدبلوم المهني الجديد للإعلاميين
بالأرقام.. كشف حساب محمد الشيخ بعد رحيله عن تدريب وادي دجلة
الخارجية: توافق مصري - جزائري على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحسين عموتة يجهز أحمد رضا لتعويض غيابات دفاع الأهلي

أحمد رضا
أحمد رضا
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تحرك جديد من جانب المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، للتعامل مع أزمة الغيابات التي ضربت خط دفاع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

أحمد رضا يعوض غياب الجزار عن الأهلي

 

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني يدرس الاعتماد على أحمد رضا في مركز قلب الدفاع خلال المباريات المقبلة، في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق، خاصة بعد إصابة عدد من العناصر الأساسية في الخط الخلفي.

وقال المصدر إن أحمد رضا دخل حسابات عموتة بقوة للعب في مركز الدفاع إلى جانب ياسين مرعي، ووادي رياض، وأشرف داري، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار الخط الخلفي وعدم التأثر بالغيابات الحالية.

وأضاف أن قرار الاستعانة بأحمد رضا يأتي في ضوء احتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة، حيث يرغب عموتة في إيجاد أكثر من حل داخل قائمة الفريق للتعامل مع ضغط المباريات وتوالي الاستحقاقات المحلية.

عموتة يرمم دفاعات الأهلي 

وأشار المصدر إلى أن إصابة عمرو الجزّار وياسر إبراهيم دفعت الجهاز الفني إلى إعادة ترتيب أوراقه الدفاعية، مع منح أحمد رضا فرصة للقيام بدور جديد داخل الملعب، خاصة أنه يتمتع بالقدرة على شغل أكثر من مركز.

وأكد المصدر أن عموتة سيحسم التشكيل النهائي وخياراته الدفاعية وفقًا لجاهزية اللاعبين وظروف كل مباراة، مشددًا على أن الجهاز الفني يعمل حاليًا على تجهيز جميع العناصر تحسبًا لأي غيابات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام فريق أبو قير للأسمدة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد سقط في فخ التعادل مع فرق المقاولون العرب إيجابياً بهدف لكل منهما في الدوري الممتاز.

أحمد رضا الأهلي الحسين عموتة عموتة ياسين مرعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تغيير الساعة إلى 11 بدلاً من 12.. بدء التوقيت الشتوي يوم جمعة رسميًا

المتهم عبده الفيومي والضحية محمود جاوة

عريس في الجنة.. القصة الكاملة لمقتـ.ل ميكانيكي العمرانية بطعنة التيك توكر عبده الفيومي

سعر الذهب

نزل 1080 جنيهًا.. خسائر تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

حقوق وخدمة اجتماعية وزراعة وآداب موجه .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

الواقعة

الداخلية: إنهاء خدمة فرد شرطة لمخالفته ثوابت الوزارة في واقعة سائح بأسوان

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 من هنا على هذا الرابط

المصريين بالخارج

مهلة جديدة| قرار حكومي مفاجئ يهم المصريين بالخارج.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

قصف عنيف يستهدف مواقع حوثية على طريق المخا – ذوباب

صورة تعبيرية

رويترز: أسهم الإمارات ترتفع بدعم مكاسب النفط وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات

ستارمر مع ساغال عبدي والي

حزب العمال البريطاني يختار لاجئة صومالية للترشح في الانتخابات الفرعية بدائرة كير ستارمر

بالصور

إزالة قناتي فالوب تقلل خطر سرطان المبيض بنسبة 80%.. هل تناسب هذه العملية كل النساء؟

إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الطماطم يوميا؟.. دراسة تكشف فوائد مفاجئة

الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن
الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن
الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن

هل تناول الفول الطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟

الكشك الصعيدي على أصوله.. طريقة تحضيره بمكونات بسيطة من البيت

طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي

فيديو

شيري عادل

شيري عادل: ماما فادتني لما خلتني ابعد عن الفن وأنا طفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد