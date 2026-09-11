والدة مريض ضمور عضلات تستغيث: ابني بيموت وبيمر بمرحلة حرجة

كشفت والدة الطفل أحمد هيثم، المصاب بمرض ضمور العضلات، آخر التطورات المتعلقة بحالته الصحية، مؤكدة أن ابنها يمر بمرحلة حرجة ويحتاج إلى توفير العلاج اللازم في أسرع وقت ممكن.

وقالت والدة الطفل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن وزارة التضامن الاجتماعي تحركت للمساعدة في جمع التبرعات اللازمة لعلاج نجلها، مشيرة إلى أن تكلفة العلاج تتجاوز 150 مليون جنيه.

وأضافت والدة أحمد، في مناشدة مؤثرة، أن حالة ابنها تتدهور يومًا بعد يوم، قائلة: «الفترة دي أحمد في فترة حرجة جدًا، أحمد بيموت، كل يوم حاجة في جسمه بتموت».

وناشدت رجال الأعمال وأهل الخير وكل من يستطيع تقديم الدعم، المساهمة في توفير تكلفة العلاج، موضحة أن أحمد هو ابنها الوحيد على أشقاء بنات، متابعة: حتى الآن جمعنا نحو مليوني جنيه فقط من إجمالي المبلغ المطلوب.