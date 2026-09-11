الكرملين: لا أحد يستطيع إفشال لقاء بوتين وترامب.. ومنفتحون على استئناف المفاوضات

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن أي طرف لن يتمكن من إفشال لقاء محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، إذا جرى الاتفاق على عقده، مشدداً على أن موسكو لا تضع شروطاً مسبقة للمفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا.

وقال بيسكوف، في مقابلة مع صحيفة «إزفيستيا»، رداً على سؤال بشأن إمكانية إقناع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لترامب بعدم عقد لقاء مع بوتين في الصين: «لا أعتقد ذلك»، موضحاً أن ترامب لديه رؤيته الخاصة وعلاقاته المباشرة مع بوتين، ومن غير المرجح أن يتمكن أي طرف من التأثير في هذا الأمر.

وفيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بالتسوية الأوكرانية، شدد بيسكوف على أن «لا أحد يضع شروطاً للمفاوضات نفسها»، مؤكداً أن موسكو «منفتحة على المفاوضات»، ومعرباً عن أملها في أن تتمكن الأطراف من الاجتماع مجدداً بصيغة ثلاثية واستئناف الحوار.

وقال بيسكوف إن موسكو تأمل، في أن تتمكن الأطراف قريباً من الاجتماع مجدداً ومواصلة الحوار، لكنه أشار إلى صعوبة التنبؤ بنتائج أي مفاوضات، معتبراً أن الوضع الميداني بالنسبة لأوكرانيا يزداد سوءاً مع مرور الوقت.

وبشأن إمكانية عقد قمة تجمع بوتين وترامب، أوضح بيسكوف أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن اللقاء، لكنه رجح أن يتم التوصل إلى ذلك «مع مرور الوقت».

تأتي تصريحات بيسكوف في وقت تكثف فيه موسكو وواشنطن اتصالاتهما بشأن مساعي التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، بالتزامن مع زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو وكييف الأسبوع الماضي.

كان بوتين قد أعلن هدنة جوية لمدة ثلاثة أيام بشأن الضربات على كييف بالتزامن مع زيارة المبعوثين الأمريكيين، قبل أن تنتهي الهدنة يوم الثلاثاء الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن بوتين وترامب أكدا، خلال اتصال هاتفي، استمرار الاتصالات الشخصية بينهما، إلى جانب عدم وجود خطط روسية عدوانية تجاه أوروبا، في وقت تواصل فيه الإدارة الأمريكية جهودها للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.