قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد لواء خان يونس في حماس
دعاء الجمعة الأخيرة من ربيع الأول.. أفضل 70 دعوة تفتح لك أبواب الخيرات
انخفاض سعر الذهب اليوم الجمعة 11-9-2026.. عيار 21 بكام؟
جيش الاحتلال ينسحب من مرتفعات علي الطاهر
حبس عاطل 4 أيام سرق 50 هاتفا محمولا من محل بالقناطر الخيرية
الذهب يتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية
عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري عقب انتهاء الجولة الرابعة
مساء اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الآخر 1448 هجرية
محافظ أسيوط يعتمد الأحوزة العمرانية لـ37 قرية وعزبتين
الزوج في الأردن والأم مغربية.. حبس ربة منزل قتـلت طفلتها بـ المنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عريس في الجنة.. القصة الكاملة لمقتـ.ل ميكانيكي العمرانية بطعنة التيك توكر عبده الفيومي

المتهم عبده الفيومي والضحية محمود جاوة
المتهم عبده الفيومي والضحية محمود جاوة
ندى سويفى

 

لم يكن محمود جاوة ميكانيكي العمرانية يتخيل أن يومًا عاديًا داخل مكان عمله يمكن أن يكون الأخير في حياته، وأن خلافًا بسيطًا حول إصلاح دراجة نارية سيتحول إلى مشهد مأساوي يخطفه من أسرته وأصدقائه، ويترك وراءه أحلامًا لم تكتمل وفرحة كان ينتظرها.

في أحد شوارع العمرانية غرب الجيزة، انتهت حياة محمود، الميكانيكي الشاب، بعد مشادة نشبت بينه وبين التيك توكر عبده الفيومي بسبب خلاف حول إصلاح دراجة نارية، قبل أن يتطور الأمر بصورة مفاجئة وينتهي بطعنة نافذة أودت بحياته.

بحسب ما كشفت عنه تفاصيل الواقعة، لم تتوقف المشادة عند حدود الكلمات، إذ استعان المتهم بسلاح أبيض، ووجه طعنة إلى محمود استقرت في منطقة القلب، ليسقط الشاب غارقًا في دمائه، بينما تحولت لحظات الخلاف العابر إلى جريمة قتل هزت المنطقة.

لكن خلف مشهد الجريمة، كانت هناك حياة كاملة لمحمود جاوة، شاب اعتاد أن يكسب رزقه بعمله، ويعيش وسط أسرته وأصدقائه، ويحلم بأن يفتح لنفسه بابًا جديدًا في الحياة.

ويتداول المقربون من محمود أنه كان قد بدأ بالفعل الاستعداد لمرحلة جديدة، وأنه كان خاطبًا حديثًا ويستعد للزواج، لتأتي الجريمة وتقطع الطريق على فرحة كان ينتظرها، وتحول أحلام «العريس الجديد» إلى ذكريات موجعة لأسرته وخطيبته وأصدقائه.

محمود جاوة الضحية

أصدقاؤه لم يجدوا في رحيله مجرد خبر عن جريمة قتل، وإنما فقدوا شخصًا اعتادوا وجوده بينهم؛ شابًا كان يخطط للمستقبل، ويذهب إلى عمله كل يوم، دون أن يعرف أن مشادة لا تستحق أكثر من دقائق من الغضب ستكتب نهاية حياته.

الأصعب بالنسبة لأسرته أن محمود لم يخرج من منزله بحثًا عن مشكلة، ولم يكن يعلم أن خلافًا مهنيًا بسيطًا سيقوده إلى مصيره الأخير. خرج إلى يومه المعتاد، لكن بدلًا من أن يعود إلى بيته ليكمل تفاصيل حياته، عاد محمولًا على الأكتاف.

محمود جاوة الضحية

ولم تتوقف مأساة محمود عند المتهم الرئيسي، إذ كشفت التحقيقات عن تورط شخصين آخرين في الواقعة، ليصبح ثلاثة متهمين في القضية التي بدأت بخلاف وانتهت بإزهاق روح شاب كان ينتظر أن يبدأ حياته.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، بينما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الجريمة وتحديد دور كل متهم فيها.

التيك توكر عبده الفيومي ميكانيكي العمرانية الجيزة عبده الفيومي العمرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا..رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

دينا محمد

استغاثة فتاة من التجمع الخامس: اكتشفت كاميرا في أوضة نومي وبيهددني بالفضيحة

محمد صلاح

أسطورة ليفربول يفتح النار على النادي بسبب محمد صلاح.. ماذا حدث؟

نيو جيزة

بالضرب والسباب.. سيدة أعمال تعتدي على فرد أمن بسبب إجراءات الدخول

عداد الكهرباء

بعد زيادة السرقات.. الكهرباء تتوعد سارقي التيار وأساليب جديدة لكشفهم

الإيجار القديم

موعد نظر دعوى عدم دستورية المادة 7 من قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

عداد الكهرباء

بعد توقف المنصة الموحدة للكهرباء.. ما مصير طلبات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

المتهمة

القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها بأكتوبر

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي يحاول فك شيفرة لغة الحيوانات.. هل نقترب من فهم أصواتها؟

مدير هيئة كبار العلماء:

مدير هيئة كبار العلماء: النبي استخدم التشويق والحوار لتعليم أصحابه وتشجيعهم على التفكير

النفط

الطاقة الدولية: مخزونات النفط العالمية انخفضت 95 مليون برميل إضافية في أغسطس

بالصور

عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد