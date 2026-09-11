متغيب عن العمل وأجهزة معطلة ..الصحة: إحالة مدير مستشفى الخانكة للتحقيق

أجرى الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان جولة ميدانية بمحافظة القليوبية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والوقوف على انتظام سير العمل بما يضمن تقديم رعاية صحية ذات جودة.

شملت الجولة تفقد مستشفى الخانكة التخصصي ومستشفى الخانكة للأمراض النفسية ومستشفى طوخ المركزي وعيادة بنها الشاملة واللجنة الطبية العامة ببنها التابعتين للتأمين الصحي.

مستشفى الخانكة التخصصي

استهل نائب الوزير جولته بزيارة مستشفى الخانكة التخصصي حيث تابع انتظام العمل بالعيادات الخارجية واستمع إلى آراء المواطنين حول مستوى الخدمات المقدمة، ثم تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والمعمل والأشعة والصيدلية والرعاية المركزة والأقسام الداخلية، واطمأن على توافر الأجهزة والمستلزمات والكواشف ومخزون الأدوية، وراجع معدلات إجراء العمليات.

وأوصى بتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة ورفع معدلات التشغيل، موجهاً الشكر لإدارة المستشفى والعاملين ومقرراً صرف مكافأة مالية تقديراً لجهودهم.

واستكمل الجولة بتفقد مستشفى الخانكة للأمراض النفسية، حيث تبين تغيب المدير فوجه بإحالته إلى التحقيق، واستمع إلى شكاوى المواطنين بشأن تأخر بدء العمل بالعيادات موجهاً بالالتزام بالمواعيد المحددة، كما تفقد عنابر المرضى والمعمل الذي يضم أجهزة معطلة فأمر بسرعة إصلاحها وإعادتها إلى الخدمة.

جولة ميدانية بمحافظة القليوبية

وفي مستشفى طوخ المركزي، وجه بزيادة أعداد الأطباء لتحسين مستوى الخدمة وتقليل فترات انتظار المترددين في ظل ارتفاع معدلات التردد، وأوصى بالانتظام في صيانة أجهزة عيادة الأسنان، مشيداً بأداء الفريق الطبي بوحدة القسطرة القلبية ووحدة الغسيل الكلوي، وموجهاً باتخاذ اللازم لرفع معدلات التشغيل في الأقسام المختلفة.

جولة ميدانية بمحافظة القليوبية

واختتم الجولة بزيارة عيادة بنها الشاملة واللجنة الطبية العامة ببنها التابعتين للتأمين الصحي، حيث وجه بتفعيل فريق خدمة المواطنين والتواصل المباشر معهم وتيسير الإجراءات وتنظيم مواعيد العيادات.

وعقد نائب الوزير اجتماعاً موسعاً بحضور الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة والدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية والدكتورة رشا مصطفى مدير فرع التأمين الصحي، إلى جانب رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بقطاع الطب الوقائي بالوزارة والإدارات الفنية بالمديرية ومديري المستشفيات والإدارات الصحية.

جولة ميدانية بمحافظة القليوبية

واستمع خلال الاجتماع إلى تقرير مفصل عن الأداء الفني للمستشفيات وموقف اعتماد منشآت الرعاية الأولية وخدمات العلاج على نفقة الدولة ومتابعة الأعمال الوقائية على مستوى الإدارات ومنشآت الرعاية الأولية.