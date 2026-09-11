بعد توقف المنصة الموحدة للكهرباء.. ما مصير طلبات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

بعد توقف استمر لعدة أيام، عادت المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء إلى العمل، لتضع حدًا لحالة القلق وشكاوي المواطنين الذين يعتمدون عليها في تقديم ومتابعة عدد من الخدمات، خاصة طلبات تركيب العدادات وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.

وكان توقف المنصة قد تسبب خلال الفترة الماضية في ارتباك لدى المتعاملين معها، بعدما تعذر على بعض المواطنين تقديم طلبات جديدة أو متابعة الإجراءات التي سبق لهم تسجيلها، بالتزامن مع أعمال تطوير وتحديث للمنظومة الإلكترونية الخاصة بخدمات قطاع الكهرباء.

لماذا توقفت المنصة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ؟

توقف المنصة لايعني إلغاء الخدمات المقدمة من خلالها، وإنما جاء في إطار عملية تطوير للمنظومة الإلكترونية، شملت تحديث الأنظمة وربطها بصورة أكبر بشركات توزيع الكهرباء، بما يسمح بإدارة الطلبات والإجراءات إلكترونيًا بصورة أكثر تكاملًا.

وتزامن ذلك مع إدخال أنظمة تشغيل وبرامج جديدة داخل شركات التوزيع، وهو ما انعكس مؤقتًا على عدد من الخدمات والإجراءات المرتبطة بالطلبات المقدمة عبر المنصة

ماذا حدث لطلبات المواطنين؟

وكان من أبرز المخاوف احتمال فقدان الطلبات التي سبق تسجيلها، خاصة مع عدم ظهور بعض أرقام الطلبات أو تعذر متابعتها.

وأكدت مصادر مسؤولة بالكهرباء أن الطلبات والإجراءات السابقة لم يتم إلغاؤها، وأن البيانات الخاصة بها جرى نقلها إلى المنظومة الجديدة.

وبالتالي، فإن المواطن الذي سبق له تقديم طلب واستوفى المستندات والإجراءات المطلوبة ليس مطالبًا بالبدء من جديد أو إعادة تقديم الطلب .

وبعد استئناف الخدمة، يمكن للمواطن الدخول إلى المنصة لمتابعة موقف طلبه والتأكد من ظهور البيانات والإجراءات السابقة، مع استكمال أي مستندات أو إجراءات تطلبها المنظومة في حال وجود نواقص.

ويكتسب الأمر أهمية خاصة بالنسبة لطلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، حيث ترتبط هذه الإجراءات باستيفاء المستندات والشروط المطلوبة، وعلى رأسها الموقف القانوني للعقار والحالات التي أنهت إجراءات التصالح وفقًا للقواعد المنظمة.

كما تستهدف المنظومة الجديدة تسهيل انتقال الطلب إلكترونيًا بين الجهات والشركات المعنية بدلًا من اعتماد المواطن على التنقل بين أكثر من جهة لمتابعة موقف معاملته.

وإذا كان لديك طلب سابق على المنصة، لا تبدأ طلبًا جديدًا بل ابدأ أولًا بالتحقق من ظهور طلبك وبياناته على النظام بعد عودة الخدمة، واستكمل فقط ما يظهر من إجراءات أو مستندات مطلوبة.