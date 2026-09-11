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كندا تقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 2 مليار دولار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كندا تقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 2 مليار دولار

زيلينسكي
زيلينسكي
فرناس حفظي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارته إلى كندا ولقائه رئيس الوزراء مارك كارني، التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار.

وأوضح زيلينسكي أن المساعدات الكندية ستتضمن، من بين أمور أخرى، صواريخ اعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» وأسلحة ومعدات مخصصة لطائرات «إف-16».

وفيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي مع روسيا، قال الرئيس الأوكراني إنه لا يتوقع إجراء مفاوضات مع موسكو قبل انتهاء الانتخابات البرلمانية الروسية، لكنه أشار إلى إمكانية عقد لقاء مع الفريق الأمريكي في نيويورك بنهاية سبتمبر.

وأضاف: «لا أعتقد أنه ستكون هناك مفاوضات مع روسيا قبل انتهاء الانتخابات البرلمانية، ولكن في نهاية سبتمبر ستتاح لنا فرصة للقاء الفريق الأمريكي في نيويورك».

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في روسيا خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر، وسط استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والمساعي الدولية لدفع الطرفين نحو استئناف المفاوضات.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس الوزراء مارك كارني المساعدات الكندية

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