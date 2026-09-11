قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قال عنه النبي بأنه سيد الأيام .. لماذا اصطفى الإسلام يوم الجمعة؟
رفعت فياض: عودة الطلاب للمدارس قلصت وقت الدروس الخصوصية والسناتر بنسبة 50%
بعد تدمير أنفاق حزب الله.. إسرائيل ترفع التأهب وتستعد لرد محتمل
عقيلة صالح وتكالة يتفقان على إعادة تفعيل لجنة 6+6 ودفع المسار الانتخابي في ليبيا
بالضرب والسباب.. سيدة أعمال تعتدي على فرد أمن بسبب إجراءات الدخول
منظومة متكاملة لتدريب وسفر العمالة.. "العمل": نستهدف المليون و400 ألف فرصة سنويا
موتورولا تلمح إلى هاتف قابل للطي جديد لمنافسة iPhone Duo
رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026
موعد نظر دعوى عدم دستورية المادة 7 من قانون الإيجار القديم.. تفاصيل
69 مشرعا أمريكيا يطالبون روبيو بالضغط على إسرائيل للإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها بأكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد تدمير أنفاق حزب الله.. إسرائيل ترفع التأهب وتستعد لرد محتمل

انفجار مرتفعات علي الطاهر
انفجار مرتفعات علي الطاهر
فرناس حفظي

رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي مستوى التأهب الدفاعي والهجومي، استعدادًا لاحتمال رد من حزب الله أو إيران، عقب إعلان تدمير بنية تحتية تحت الأرض تابعة للحزب في مرتفعات علي طاهر جنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش فجّر أكثر من كيلومترين من الأنفاق، مستخدمًا نحو 1100 طن من المتفجرات، بعد أسابيع من العمليات التي استهدفت تطويق المنطقة وتكثيف الضغط على البنية التحتية الموجودة تحت الأرض.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أن العملية أدت، وفق الرواية الإسرائيلية، إلى استكمال السيطرة العملياتية على مرتفعات علي طاهر، مؤكدين أن الجيش سيواصل الانتشار في المنطقة الأمنية لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته أو ترسيخ وجوده فيها.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، العميد إيفي دفرين، إن البنية التحتية التي جرى تدميرها بُنيت على مدار نحو عقدين بتمويل وتوجيه إيرانيين، مضيفًا أن القوات الإسرائيلية قضت على العناصر الموجودة داخلها أو التي حاولت الفرار منها.

تحسبًا لرد حزب الله وإيران

وتأتي العملية في ظل تهديدات بالرد على أي تصعيد إسرائيلي، ما دفع المؤسسة العسكرية إلى الاستعداد لعدة سيناريوهات، من بينها إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة مفخخة باتجاه القوات والمستوطنات الشمالية.

وبحسب تقرير نقلته «رويترز»، كانت إيران قد حذرت الولايات المتحدة من أن أي عملية إسرائيلية واسعة للسيطرة على مرتفعات علي طاهر ستقابل برد واسع، مشيرًا إلى معلومات عن وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى جانب مقاتلي حزب الله في المنطقة.

ووفق المصادر التي نقلت عنها الوكالة، نُقلت الرسالة الإيرانية إلى واشنطن عبر سلطنة عُمان، فيما أشارت مصادر إلى أن إسرائيل أجّلت في وقت سابق خطة لاقتحام المرتفعات تحت ضغط أمريكي.

نتنياهو: إيران تحاول إعادة بناء قدراتها النووية

وفي سياق متصل، جدد نتنياهو تحذيراته لإيران، قائلًا إن طهران تحاول إعادة تسليح نفسها نوويًا، متعهدًا بمنعها من امتلاك سلاح نووي طالما بقي في منصب رئيس الوزراء.

كما ربط نتنياهو بين العمليات الإسرائيلية في غزة ولبنان، مؤكدًا استمرار استهداف ما وصفه بـ«المحور الإيراني» في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف الإسرائيلية من اتساع دائرة التصعيد، في ظل استمرار التوتر مع إيران وحزب الله، واستعداد الجيش للتعامل مع أي رد محتمل على تدمير البنية التحتية في جنوب لبنان.

الجيش الإسرائيلي مستوى التأهب الدفاعي جنوب لبنان مرتفعات علي طاهر إيران حزب الله القوات الإسرائيلية نتنياهو طائرات مسيرة مفخخة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. انتهاء التوقيت الصيفي يوم خميس رسميًا

قطع المياه

السبت.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع

رسميًا..رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

ريهام سعيد

ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكر: حسبي الله في اي حد عاداني

أحمد موسى

بعد غياب بسبب وعكة صحية.. أحمد موسى يعود لتقديم برنامجه على صدى البلد السبت المقبل

اغلاق طريق

غدا غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام مول "هايبر وان"

المتهمة

رقص خادش للحياء.. القبض على صانعة محتوى في الشروق

ترشيحاتنا

الإعلامي حسام الدين حسين

كيلو الكبدة الجملي يصل لـ 1800 جنيه.. تفاصيل

محمد الباز

محمد الباز: الاعتراض على تدريس مواد الهوية بالمدارس الدولية «دلع زيادة»

مخرجة المسلسل

نادين خان تكشف سر نجاح فريق مسلسل بنج كلي

بالصور

مع موسم الدراسة .. اجعلى الجبنة الكريمي فى بيتك كل يوم بربع الثمن

الجبنة الكريمي
الجبنة الكريمي
الجبنة الكريمي

أيهما أكثر أمانًا للأظافر الجل أم الأكريليك؟.. خبراء يكشفون المخاطر

مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك

ساندي تخطف الأنظار بإطلالة رياضية.. جريئة وساحرة

ساندي
ساندي
ساندي

ما لا تعرفه عن الوذمة اللمفاوية.. مرض يسبب تورما وألما شديدا يجعل المشي صعبا

الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد