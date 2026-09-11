بعد تدمير أنفاق حزب الله.. إسرائيل ترفع التأهب وتستعد لرد محتمل

رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي مستوى التأهب الدفاعي والهجومي، استعدادًا لاحتمال رد من حزب الله أو إيران، عقب إعلان تدمير بنية تحتية تحت الأرض تابعة للحزب في مرتفعات علي طاهر جنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش فجّر أكثر من كيلومترين من الأنفاق، مستخدمًا نحو 1100 طن من المتفجرات، بعد أسابيع من العمليات التي استهدفت تطويق المنطقة وتكثيف الضغط على البنية التحتية الموجودة تحت الأرض.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أن العملية أدت، وفق الرواية الإسرائيلية، إلى استكمال السيطرة العملياتية على مرتفعات علي طاهر، مؤكدين أن الجيش سيواصل الانتشار في المنطقة الأمنية لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته أو ترسيخ وجوده فيها.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، العميد إيفي دفرين، إن البنية التحتية التي جرى تدميرها بُنيت على مدار نحو عقدين بتمويل وتوجيه إيرانيين، مضيفًا أن القوات الإسرائيلية قضت على العناصر الموجودة داخلها أو التي حاولت الفرار منها.

تحسبًا لرد حزب الله وإيران

وتأتي العملية في ظل تهديدات بالرد على أي تصعيد إسرائيلي، ما دفع المؤسسة العسكرية إلى الاستعداد لعدة سيناريوهات، من بينها إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة مفخخة باتجاه القوات والمستوطنات الشمالية.

وبحسب تقرير نقلته «رويترز»، كانت إيران قد حذرت الولايات المتحدة من أن أي عملية إسرائيلية واسعة للسيطرة على مرتفعات علي طاهر ستقابل برد واسع، مشيرًا إلى معلومات عن وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى جانب مقاتلي حزب الله في المنطقة.

ووفق المصادر التي نقلت عنها الوكالة، نُقلت الرسالة الإيرانية إلى واشنطن عبر سلطنة عُمان، فيما أشارت مصادر إلى أن إسرائيل أجّلت في وقت سابق خطة لاقتحام المرتفعات تحت ضغط أمريكي.

نتنياهو: إيران تحاول إعادة بناء قدراتها النووية

وفي سياق متصل، جدد نتنياهو تحذيراته لإيران، قائلًا إن طهران تحاول إعادة تسليح نفسها نوويًا، متعهدًا بمنعها من امتلاك سلاح نووي طالما بقي في منصب رئيس الوزراء.

كما ربط نتنياهو بين العمليات الإسرائيلية في غزة ولبنان، مؤكدًا استمرار استهداف ما وصفه بـ«المحور الإيراني» في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف الإسرائيلية من اتساع دائرة التصعيد، في ظل استمرار التوتر مع إيران وحزب الله، واستعداد الجيش للتعامل مع أي رد محتمل على تدمير البنية التحتية في جنوب لبنان.