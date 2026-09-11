الأهلي يراقب لاعب زد تمهيدا لضمه في يناير

كشفت الإعلامية دينا سليم عن تحرك جديد من جانب النادي الأهلي، في إطار خطة إدارة القلعة الحمراء لمتابعة عدد من اللاعبين المميزين تمهيدًا لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت دينا سليم، نقلًا عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة الفريق تضع عمر خضر، لاعب نادي زد، تحت المراقبة خلال الفترة الحالية، بهدف متابعة مستواه الفني ومدى تطور أدائه مع فريقه، قبل حسم موقف النادي من إمكانية التعاقد معه في يناير المقبل.

وأكدت دينا سليم خلال تصريحاتها لبرنامج «ستاد المحور»، أن مسؤولي الأهلي يتابعون مشاركات عمر خضر مع زد، خاصة أن اللاعب يحظى باهتمام داخل القلعة الحمراء، في ظل رغبة النادي في التعرف بشكل أكبر على إمكانياته وقدرته على تقديم الإضافة للفريق.

ويأتي اهتمام الأهلي بعمر خضر ضمن سياسة النادي في متابعة المواهب والعناصر الشابة بالدوري المصري، قبل اتخاذ قرارات نهائية بشأن الدخول في مفاوضات رسمية خلال فترات الانتقالات.

وأضافت الإعلامية أن الأهلي لم يدخل حتى الآن في مفاوضات رسمية مع نادي زد للحصول على خدمات عمر خضر، مشيرة إلى أن الأمر لا يزال في مرحلة المتابعة والتقييم.

ومن المنتظر أن تستمر إدارة الأهلي في مراقبة اللاعب خلال المباريات المقبلة، من أجل الوقوف على مستواه بصورة أكثر دقة، إلى جانب تقييم مدى احتياج الفريق إلى خدماته وإمكانية انسجامه مع المجموعة الحالية.

ومن المقرر أن يحسم الأهلي موقفه النهائي من عمر خضر خلال الفترة المقبلة، سواء بالتحرك رسميًا للتفاوض مع نادي زد بشأن ضمه في يناير، أو صرف النظر عن الصفقة حال عدم اقتناع الجهاز الفني والإدارة بجدواها.

ويواصل الأهلي في الوقت نفسه متابعة عدد من الأسماء داخل الدوري المصري وخارجه، بحثًا عن تدعيمات جديدة تلبي احتياجات الفريق خلال النصف الثاني من الموسم.