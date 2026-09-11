موقف الأهلي من تجديد عقد كباكا

كشفت الإعلامية دينا سليم عن آخر تطورات موقف النادي الأهلي من تجديد عقد أحمد خالد، لاعب الفريق الشهير بـ«كباكا»، في ظل اهتمام إدارة القلعة الحمراء بالحفاظ على العناصر الشابة التي تمثل جزءًا أساسيًا من مستقبل الفريق خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت دينا سليم، خلال تصريحاتها ببرنامج «ستاد المحور»، نقلًا عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة النادي لم تبدأ حتى الآن أي مفاوضات رسمية مع أحمد خالد «كباكا» بشأن تمديد عقده مع الفريق.

وأكد المصدر أن عدم فتح ملف التجديد في الوقت الحالي لا يعني خروج اللاعب من حسابات النادي، مشيرًا إلى أن الإدارة تضع اللاعب ضمن خطتها المستقبلية، وترى أنه أحد العناصر التي يمكن الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة.

وأشارت دينا سليم إلى أن النادي الأهلي لديه رغبة واضحة في تأمين مستقبل «كباكا» داخل القلعة الحمراء، خاصة في ظل سياسة الإدارة الرامية إلى الحفاظ على المواهب والعناصر الشابة، وعدم التفريط فيها بسهولة.

وتسعى إدارة الأهلي إلى اختيار التوقيت المناسب لبدء المفاوضات مع اللاعب، بالتنسيق مع الجهاز الفني، بما يتناسب مع احتياجات الفريق وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يشهد الفترة المقبلة تحركًا من جانب إدارة النادي الأهلي لفتح ملف تجديد عقد أحمد خالد «كباكا»، وفقًا للرؤية الفنية والإدارية، خاصة إذا استمر اللاعب في تقديم المستويات التي تؤكد أحقيته بالاستمرار ضمن صفوف الفريق.

ويأتي ذلك في إطار خطة الأهلي للحفاظ على قوامه الأساسي، بالتوازي مع منح العناصر الشابة فرصة أكبر لإثبات قدراتها، بما يضمن بناء فريق قادر على المنافسة محليًا وقاريًا خلال السنوات المقبلة.

وشدد المصدر على أن ملف تجديد «كباكا» موجود ضمن حسابات النادي، لكن لم يتم تحديد موعد نهائي لبدء المفاوضات، انتظارًا للتوقيت الذي تراه الإدارة والجهاز الفني مناسبًا.



