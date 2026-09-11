قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير: إيران تستأنف إنتاج الصواريخ الباليستية في منشآت تحت الأرض
إسرائيل تستعد لتصعيد متعدد الجبهات خلال الأعياد.. إيران وحزب الله وغزة والضفة على الطاولة
ارتكبنا جرائم حرب في غزة.. فيلم إسرائيلي يفجر قنبلة بمهرجان البندقية
سنتان نبويتان قبل صلاة الفجر يوم الجمعة .. أدركهما تكتب من المفلحين
أسطورة ليفربول يفتح النار على النادي بسبب محمد صلاح.. ماذا حدث؟
3 ظواهر جوية.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
الثمانينيات تجتاح إسرائيل بالذكاء الاصطناعي.. من أين بدأت الحكاية؟
التجارة البحرية البريطانية: هجوم على سفينتين في مضيق هرمز واندلاع حريق بإحداهما
فوز مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.. نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا
تأجيل الدراسة بمرحلة رياض الأطفال في 9 مناطق أزهرية على مستوى الجمهورية
أسباب عزوف الطلاب عن المدارس| رفعت فياض يكشف: «بعض الأسر تشجع أبناءها على الغياب»
دوري أبطال أوروبا | بايرن ميونيخ يضرب بودو جليمت بخماسية نظيفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الثمانينيات تجتاح إسرائيل بالذكاء الاصطناعي.. من أين بدأت الحكاية؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

سلّطت صحيفة معاريف الإسرائيلية الضوء على موجة صور الذكاء الاصطناعي التي تعيد المستخدمين إلى أجواء ثمانينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن إسرائيليين ومشاهير وشخصيات عامة انضموا إلى الاتجاه الذي انتشر سريعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتقوم الفكرة على تحميل صورة حديثة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها ChatGPT، وطلب تحويلها إلى صورة تبدو وكأنها التُقطت في ثمانينيات القرن الماضي، مع تغيير الملابس وتسريحات الشعر والإكسسوارات والإضاءة والخلفيات، مع الحفاظ قدر الإمكان على ملامح الشخص الأصلية.

وأشارت معاريف إلى أن الظاهرة لم تبدأ من نقطة واحدة واضحة، لكنها انتشرت خلال الأيام الأخيرة في عدد من الدول، من بينها مصر، البرازيل واليونان والهند، قبل أن تجد صداها في إسرائيل أيضًا، حيث امتلأت منصات التواصل بصور تحاكي أزياء وتسريحات وأجواء تلك الحقبة.

ورأت الصحيفة أن الثمانينيات تمثل مادة مثالية للذكاء الاصطناعي، نظرًا لسماتها البصرية المميزة، من الشعر الكثيف والألوان الزاهية والملابس واسعة الحجم والنظارات الكبيرة، إلى الإضاءة الدرامية وتأثيرات الصور القديمة.

وأضافت أن جاذبية الاتجاه لا ترتبط بالجانب الكوميدي للصور فحسب، وإنما تمنح المستخدمين فرصة لتخيّل أنفسهم في حقبة لم يعيشها بعضهم أصلًا، بما يحوّل الحنين إلى الماضي إلى نوع من الخيال الذي تصنعه تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وخلصت الصحيفة إلى مفارقة لافتة، مفادها أن الذكاء الاصطناعي، الذي عادةً ما يرتبط بالمستقبل، أصبح أحد أكثر استخداماته انتشارًا في هذه الموجة هو إعادة المستخدمين إلى الماضي، وتحديدًا إلى عام 1986.

موجة صور الذكاء الاصطناعي أجواء ثمانينيات إسرائيليين ثمانينيات القرن الماضي مصر البرازيل اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. انتهاء التوقيت الصيفي يوم خميس رسميًا

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع

قطع المياه

السبت.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

ريهام سعيد

ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكر: حسبي الله في اي حد عاداني

أحمد موسى

بعد غياب بسبب وعكة صحية.. أحمد موسى يعود لتقديم برنامجه على صدى البلد السبت المقبل

المتهمة

رقص خادش للحياء.. القبض على صانعة محتوى في الشروق

اغلاق طريق

غدا غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام مول "هايبر وان"

ترشيحاتنا

المعاهد الازهرية

ضوابط جديدة للقبول بمعاهد القراءات 2026/2027

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تفتح باب الترشح على منصب عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين.. اعرف التفاصيل

الهجرة غير الشرعية

ما حكم الهجرة غير الشرعية؟ دار الإفتاء تحذر منها

بالصور

مع موسم الدراسة .. اجعلى الجبنة الكريمي فى بيتك كل يوم بربع الثمن

الجبنة الكريمي
الجبنة الكريمي
الجبنة الكريمي

أيهما أكثر أمانًا للأظافر الجل أم الأكريليك؟.. خبراء يكشفون المخاطر

مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك

ساندي تخطف الأنظار بإطلالة رياضية.. جريئة وساحرة

ساندي
ساندي
ساندي

ما لا تعرفه عن الوذمة اللمفاوية.. مرض يسبب تورما وألما شديدا يجعل المشي صعبا

الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد