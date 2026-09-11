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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر يونايتد يستهل مشواره الأوروبي برباعية نارية أمام صباح الأذربيجاني

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
عمرو مصطفى

استهل نادي مانشستر يونايتد مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا بانتصار عريض، بعدما تغلب على ضيفه صباح الأذربيجاني بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بالبطولة القارية.

مانشستر يونايتد يفرض سيطرته على المباراة 

وفرض أصحاب الأرض سيطرتهم على مجريات المباراة منذ الدقائق الأولى، وسط محاولات متكررة للوصول إلى مرمى الفريق الأذربيجاني، قبل أن ينجح ماتيوس كونيا في فك شفرة دفاع الضيوف وإحراز الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد عند الدقيقة 27.

ولم يكتفِ الفريق الإنجليزي بالتقدم، حيث واصل ضغطه الهجومي، وتمكن القائد برونو فيرنانديز من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 42، قبل أن يواصل مانشستر يونايتد انتفاضته الهجومية ويسجل بنيامين سيسكو الهدف الثالث في الدقيقة 45، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، حافظ مانشستر يونايتد على أفضليته، ونجح المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز في تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 68، ليؤكد الفريق تفوقه ويحسم المباراة بأريحية.

وبهذا الانتصار، حصد مانشستر يونايتد أول ثلاث نقاط في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، ليمنح جماهيره بداية قوية في رحلة المنافسة على اللقب القاري.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد: سيني لامينز في حراسة المرمى، وفي الدفاع باتريك دورجو، ليني يورو، ليساندرو مارتينيز ونصير مزراوي، بينما ضم الوسط كوبي ماينو، يوري تيليمانس، بريان مبيومو، ماتيوس كونيا وبرونو فيرنانديز، وفي الهجوم بنيامين سيسكو.

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