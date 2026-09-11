مجدي عبدالغني: عموتة لازم يفهم طريقة المصريين.. والأهلي يعاني

علق مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، على واقعة علي محمود لاعب الفريق مع الحسين عموتة المدير الفني، والتي أثارت جدلًا خلال الساعات الماضية.

وقال مجدي عبدالغني خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: "أنا مش عارف عموتة جاي متعصب علينا ليه، ولازم الكابتن حسين عموتة يفهم طريقة المصريين".

وأضاف: "لو كنت أنا مكان علي محمود كنت عملت حاجات كتيرة، مرة أحد المدربين كلمني بطريقة مش لائقة وضربني، فأنا ضربته".

وتابع مجدي عبدالغني منتقدًا أداء الأهلي تحت قيادة الحسين عموتة: "عموتة لم يقدم أي شيء في اللقاءات الأربعة الماضية، والأداء مش ماشي، وبدل ما يعمل مشكلة مع لاعب، لابد من حل الأزمات الفنية".

وأكمل: "الإصابات في الأهلي كلها جاية من التوتر، وعموتة عصبي واحنا كمان عصبيين، ولازم يهدى شوية، خاصة أنه لم يقنع جماهير الأهلي بالأداء حتى الآن".

واختتم: "إحنا اللي بنصدر المدربين للكرة العربية، وعموتة لازم يعرف طبيعة اللاعب المصري وطريقة التعامل معاه".