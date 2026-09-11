ضوابط جديدة للقبول بمعاهد القراءات 2026/2027

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية ضوابط القبول بمعاهد القراءات بمرحلتي التجويد والعالية للعام الدراسي 2026/2027، وذلك في إطار تنظيم عملية الالتحاق بمعاهد القراءات، واختيار الطلاب وفقًا لمعايير محددة تتناسب مع طبيعة الدراسة بها.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، في بيان، أن شروط القبول بالصف الأول بمرحلة التجويد تتضمن ألا يقل سن المتقدم عن 12 عامًا، وألا يزيد على 25 عامًا، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها، إلى جانب اجتياز اختبار القبول في المواد المقررة.

وتشمل المواد التي يُختبر فيها المتقدمون لمرحلة التجويد: القرآن الكريم تحريريًا للمبصرين، والقرآن الكريم شفهيًا للمبصرين والمكفوفين، والتجويد تحريريًا وشفهيًا للمبصرين والمكفوفين.

وأشار قطاع المعاهد الأزهرية إلى أن شروط القبول بالصف الأول بمرحلة العالية تتضمن ألا يقل سن المتقدم عن 14 عامًا، وألا يزيد على 30 عامًا، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية الأزهرية أو ما يعادلها، مع اجتياز اختبار القبول.

ضوابط القبول في معاهد القراءات

كما يُقبل الحاصلون على الشهادة الإعدادية الأزهرية فما فوقها بالصف الأول من مرحلة العالية، بشرط اجتياز امتحان مسابقة القبول في المواد المقررة، والتي تشمل للمبصرين: القرآن الكريم تحريريًا وشفهيًا، والتجويد تحريريًا وشفهيًا، بينما تشمل للمكفوفين القرآن الكريم شفهيًا، والتجويد شفهيًا.

من جانبه أكد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن التقديم للالتحاق بمعاهد القراءات يتم وفق الضوابط المحددة، مع ضرورة استيفاء الطلاب للشروط واجتياز اختبارات القبول، بما يضمن انتظام عملية القبول واختيار الطلاب القادرين على مواصلة الدراسة في هذا المسار المتخصص.

وبيّن أن معاهد القراءات تُمثل الحصن الحصين لخدمة كتاب الله عز وجل وحفظ رواياته المتواترة، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا بالغًا بإعداد جيل متقن لعلوم القرآن وقادر على تحمل أمانة نقله وترتيله كما أنزل، مؤكدًا أن دراسة القراءات ليست مجرد تحصيل علمي، بل هي رسالة سامية لحفظ الهوية الإسلامية وصون اللسان العربي.