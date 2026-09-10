1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، خلال التعاملات، مع انخفاض مختلف الأعيرة مقارنة بمستوياتها السابقة، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6295 جنيها، وسط متابعة مستمرة لحركة الأسعار في سوق الصاغة، بالتزامن مع التطورات التي يشهدها الذهب العالمي والأسواق المالية الدولية.

ويأتي تحرك سعر الذهب في مصر في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها اليوم الخميس، والتي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وبالتالي على حركة الذهب عالميًا ومحليًا.





أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

جاءت أسعار الذهب في مصر حتى لحظة كتابة التقرير عند المستويات التالية:

سعر الذهب عيار 24: 7194.25 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21: 6295 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18: 5395.75 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: 50360 جنيهًا.

وتعكس هذه الأسعار حركة التداول في سوق الصاغة وقت إعداد التقرير، وقد تتغير على مدار اليوم وفقًا لتحركات السعر العالمي للأوقية وحركة الدولار والعرض والطلب محليًا.

عيار 21 يخسر 125 جنيهًا خلال أسبوع

شهد الذهب المحلي تراجعًا ملحوظًا عند مقارنة الأسعار الحالية بمستوياتها قبل أسبوع، حيث فقد الجنيه الذهب نحو 1000 جنيه من قيمته خلال أسبوع واحد.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 125 جنيهًا خلال الفترة نفسها، بعدما كان يسجل نحو 6415 جنيهًا قبل أسبوع.

ويعد عيار 21 الأكثر تداولًا في محلات الصاغة، ولذلك تحظى تحركاته بمتابعة واسعة من جانب المواطنين الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو الاستثمار في الذهب.

الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة على الدولار

وتتزامن تحركات سعر الذهب في مصر مع استمرار متابعة قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة على الدولار دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، لتستقر عند مستوى 3.5%.

وتؤثر قرارات الفيدرالي بشكل مباشر في حركة الذهب عالميًا، إذ تراقب الأسواق أي مؤشرات تتعلق بمسار السياسة النقدية الأمريكية، خاصة ما يرتبط بخفض أسعار الفائدة أو استمرارها عند مستويات مرتفعة.



التضخم الأمريكي يحدد اتجاه الذهب

تترقب الأسواق اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، صدور بيانات التضخم عن الاقتصاد الأمريكي، وسط توقعات بأن تلعب هذه البيانات دورًا مهمًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب العالمي خلال الفترة المقبلة.

وتكتسب بيانات التضخم أهمية خاصة لأنها قد تؤثر في توقعات المستثمرين بشأن قرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة، وهو ما ينعكس بدوره على حركة الدولار وعوائد أدوات الدين، وبالتالي على جاذبية الذهب.

كما يمكن أن تنتقل تأثيرات حركة الذهب العالمي بسرعة إلى السوق المحلية، خاصة مع استقرار نسبي في سعر صرف الدولار، الأمر الذي يجعل تحركات الأوقية عالميًا أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تسعير الذهب محليًا.

الحرب وأسعار النفط ضمن عوامل تحرك الذهب

وتظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران من الملفات الاقتصادية المهمة التي تراقبها الأسواق، في ظل تأثير التطورات الجيوسياسية على أسعار النفط والتضخم والسياسة النقدية للبنوك المركزية.

وتشير التوقعات الواردة في التقرير إلى إمكانية ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وهو ما قد يضيف ضغوطًا تضخمية على الاقتصاد العالمي.

وترتبط أسعار الذهب عادة بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية، إذ يلجأ بعض المستثمرين إلى المعدن الأصفر باعتباره أحد الأصول التي تحظى باهتمام خلال فترات عدم اليقين وارتفاع المخاطر في الأسواق.

الفيدرالي يستهدف خفض التضخم إلى 2%

يستهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدل التضخم، أو ارتفاع الأسعار، إلى مستوى يبلغ نحو 2%، وهو الهدف الذي يسعى البنك إلى تحقيقه ضمن سياسته النقدية.

ومن ثم، فإن أي بيانات جديدة بشأن التضخم الأمريكي يمكن أن تؤثر في توقعات الأسواق لمسار الفائدة، وبالتالي في تحركات الدولار والذهب خلال الفترة المقبلة.

ولهذا السبب، يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية عن كثب، خصوصًا أن تغير توقعات الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تحركات سريعة في أسعار الذهب عالميًا.

توقعات سعر الذهب عيار 21 في مصر

وفيما يتعلق بتوقعات سعر الذهب في مصر، أشارت مؤسسة جولد بيليون إلى استمرار تذبذب سعر الذهب المحلي حول مستوى 6300 جنيه بالنسبة لعيار 21.



وترى المؤسسة أن الحركة العرضية ما زالت تسيطر على أداء الذهب المحلي، في ظل ضعف الزخم الحالي، بينما يعمل السعر على تكوين قاعدة سعرية حول هذا المستوى.

ويعني استمرار التحرك العرضي أن السوق لم يحسم بعد اتجاهه القادم بشكل واضح، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق مجموعة من المؤثرات العالمية والمحلية، وفي مقدمتها بيانات التضخم الأمريكية وتحركات الذهب العالمي.

هل يرتفع الذهب خلال الفترة المقبلة؟

تظل تحركات سعر الذهب في مصر مرتبطة بعدد من المتغيرات المتداخلة، يأتي في مقدمتها سعر الأوقية عالميًا، وسعر الدولار، وتطورات الاقتصاد الأمريكي، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

كما تلعب التطورات الجيوسياسية وأسعار النفط دورًا في تحديد اتجاه الأسواق، وهو ما يجعل حركة الذهب قابلة للتغير وفقًا للبيانات والأحداث الجديدة.

ومحليا، يظل مستوى 6300 جنيه لجرام الذهب عيار 21 محورًا مهمًا خلال الفترة الحالية، وفقًا لتقييم جولد بيليون، مع ترقب قدرة السعر على تكوين قاعدة قوية قد تساعده على استعادة الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة.