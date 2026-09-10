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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بطل كمال أجسام: حصلت على ذهبية وفضية وعدت لمصر لأجد نفسي راسبًا في 4 مواد

نور الدين زكي
نور الدين زكي
ميرنا محمود

كشف نور الدين زكي، بطل رفع الأثقال والفائز بالميدالية الذهبية والفضية في دورة ألعاب البحر المتوسط، عن الأزمة التي يواجهها بسبب دراسته في كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، مؤكدًا أنه فوجئ بعد عودته من البطولة بإعادة السنة الدراسية عقب رسوبه في 4 مواد.

وقال نور الدين زكي، خلال مداخلة مع الإعلامي مدحت شلبي، عبر برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع على فضائية MBC مصر 2: "أنا طالب في كلية تربية جامعة أسيوط، والاتحاد المصري لرفع الأثقال يمنحني جوابًا يفيد بأنني في معسكر مغلق، من أجل الحصول على درجات أعمال السنة".

وأضاف: "قدمت الجوابات للدكاترة، وشاركت في بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط، وعند عودتي لمصر تفاجأت برسوبي في 4 مواد".

وتابع بطل رفع الأثقال: "في بعض الدكاترة حسبوا لي درجات أعمال السنة، والبعض الآخر رفض احتساب الدرجات، رغم أنهم كانوا عارفين أنني موجود في معسكر مغلق ومرتبط بالمشاركة مع المنتخب".

وأوضح نور الدين زكي تفاصيل موقفه مع إدارة الكلية، قائلًا: "كان عندي اجتماع مع عميد الكلية، ووصلنا لحل إن السنة دي أنا منجحتش، وممكن المشكلة تتحل في السنة الجاية، وبالتالي أنا هعيد السنة".

ويعد نور الدين زكي من أبطال رفع الأثقال المصريين المشاركين في دورة ألعاب البحر المتوسط، وحقق ميداليتين خلال منافسات البطولة.

نور الدين زكي رفع الأثقال بطل رفع الاثقال تصريحات نور الدين زكي

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