جامعة الأزهر: اليوم الخميس غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية

نبهت جامعة الأزهر إلى أن اليوم الخميس يُغلق باب تسجيل رغبات القبول بكليات ومعاهد الجامعة لطلاب الثانوية الأزهرية للعام الجامعي 2026/ 2027 م.

اليوم غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية

وقالت في بيان لها: وتناشد الجامعة الطلاب المتأخرين عن التسجيل حتى الآن، سرعة الانتهاء من إجراءات تسجيل الرغبات إلكترونيًا، لضمان توافر الوقت الكافي لاستكمال البيانات ومراجعتها أو تعديلها، علمًا بأن الموقع سيغلق في تمام الثانية عشرة من مساء غدٍ الخميس.

واستكملت: وترجو الجامعة لأبنائها وبناتها الطلاب والطالبات الجدد التوفيق والنجاح، والالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها.

على جانب آخر، استقبلت جامعة الأزهر، شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية الرابع عشر، والذي تستضيفه جامعة المنيا، والتي حملها وفد جامعة المنيا وصولًا إلى مقر جامعة الأزهر بمدينة نصر، والذي تقام فعالياته السنوية برعاية الرئيس، عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبها، استقبلت إدارة جامعة الأزهر ممثلة في الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، ونائبي رئيس الجامعة: الدكتور سيد بكري، والدكتور رمضان الصاوي، إضافة إلى الدكتور أحمد كشك، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وفد جامعة المنيا الحاملين الشعلة، بحضور حشد من طلاب وطالبات الجامعة من مختلف الكليات، وممثلي الأنشطة الرياضية والجوالة.