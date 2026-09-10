فوائد عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول للشاي بالزنجبيل؟

يعد شاي الزنجبيل من المشروبات الدافئة التي تحظى بشعبية كبيرة، ولا يقتصر استخدامه على تدفئة الجسم، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن الزنجبيل قد يمتلك فوائد صحية متعددة، خاصة للجهاز الهضمي.

ووفقًا لموقع Healthline، قد يساعد تناول شاي الزنجبيل على تخفيف الشعور بالغثيان، كما قد يساهم في تهدئة اضطرابات المعدة وتحسين عملية الهضم.

ورغم فوائده المحتملة، قد يسبب الزنجبيل لدى بعض الأشخاص أعراضًا مثل الحموضة أو اضطراب المعدة، كما ينبغي استشارة الطبيب عند تناوله بكميات كبيرة أو مع بعض الأدوية، خاصة أدوية سيولة الدم

ومن أبرز فوائد شاي الزنجبيل:

1- تقليل الغثيان: قد يساعد الزنجبيل في تخفيف الغثيان، بما في ذلك بعض حالات الغثيان المرتبطة بالحمل أو دوار الحركة. (Healthline)

2- تحسين الهضم: قد يساهم في دعم حركة الجهاز الهضمي وتقليل بعض الأعراض مثل الانتفاخ والغازات وعسر الهضم. (Healthline)

3- مقاومة الالتهابات: يحتوي الزنجبيل على مركبات مثل «جينجيرول» و«شوجاول» ذات خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات. (Healthline)

4- تخفيف آلام الدورة الشهرية: تشير بعض الأبحاث إلى إمكانية مساهمة الزنجبيل في تخفيف آلام الدورة الشهرية. (Healthline)