ترامب: مفاوضات مع إيران قد تحدث وما نقوم به يتجاوز الاتفاق النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مفاوضات مع إيران قد تُجرى، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الولايات المتحدة تجاه طهران يتجاوز بكثير مجرد إبرام اتفاق نووي.

وأضاف ترامب - للصحفيين قبل صعوده الطائرة الرئاسية المتجهة إلى دالاس لحضور مؤتمر للحزب الجمهوري مساء اليوم /الأربعاء/ - "لا نتطلع إلى اتفاق"، موضحًا: "أقوم بما هو أكبر من الاتفاق النووي".

وبشأن الحرب مع إيران، أوضح ترامب أن الحرب ستنتهي فورًا بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، مضيفًا في تصريح آخر أن الحرب "ستنتهي على الفور عقب فوزنا في الانتخابات المقبلة".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة هاجمت 9 سفن إيرانية، مضيفًا: "ربما نغرق المزيد منها".

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، قال ترامب إن الرئيسين الروسي والأوكراني "يكرهان بعضهما بشدة"، مضيفًا أن "عددًا كبيرًا من الأشخاص يموتون يوميًا" بسبب الحرب.

وأضاف ترامب أنه أجرى "اتصالًا جيدًا" مع الرئيس الروسي، وأن الزعيم الروسي يرغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه "إذا كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرغب في ذلك أيضًا، فسيكون ذلك رائعًا".

وعن أسعار النفط، توقع الرئيس ترامب أن تنخفض "انخفاضًا كبيرًا" بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.