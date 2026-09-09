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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون بين مصر للطيران و"إياتا" لدعم الجهود البيئية والتحول نحو طيران أكثر استدامة

مصر للطيران وإياتا
مصر للطيران وإياتا
نورهان خفاجي

شهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مراسم توقيع اتفاقية «CO2 Connect» بين الشركة القابضة لمصر للطيران والاتحاد الدولي للنقل الجوي «الأياتا»، وذلك على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء «EIAS 2026»، في خطوة تعكس توجه قطاع الطيران المدني نحو توسيع نطاق تطبيق الممارسات والمعايير الدولية في مجال الاستدامة البيئية وقياس الانبعاثات الكربونية، بما يواكب التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة النقل الجوي عالميًا.

هذا وقد وقع الاتفاقية كل من الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصرللطيران، وكامل العوضي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور رباب حمدي سالم، رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية بالشركة القابضة لمصرللطيران، والسيد محمد لطفي، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا وبلاد الشام بالاتحاد الدولي للنقل الجوي «الأياتا».

وأكد الدكتور سامح الحفني أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسار التزام قطاع الطيران المدني المصري بالمعايير الدولية للاستدامة، من خلال الاستفادة من الأدوات والمنهجيات الحديثة لقياس الانبعاثات الكربونية ومتابعتها، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة ويعزز قدرة شركات الطيران على التعامل مع المتطلبات البيئية المتزايدة عالميًا.

التوسع في الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية والاستثمارات المرتبطة بها

وأوضح وزير الطيران المدني أن أهمية هذه الخطوة تتزامن مع النمو المتواصل في حركة النقل الجوي، والتوسع في الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية والاستثمارات المرتبطة بها، إلى جانب جهود شركات الطيران المصرية في رفع كفاءة أساطيلها وعملياتها التشغيلية، مؤكدًا أن مواكبة هذا النمو تستلزم مواصلة العمل على رفع الكفاءة البيئية والتشغيلية لمنظومة النقل الجوي، بما يتسق مع التوجهات الدولية نحو خفض الانبعاثات وتحقيق نمو أكثر استدامة.

ومن جانبه، أكد الطيار أحمد عادل أن توقيع اتفاقية «CO2 Connect» يمثل خطوة عملية لمصرللطيران في تطوير منظومة قياس ومتابعة الانبعاثات الكربونية لرحلاتها، من خلال الإستفادة من البرنامج التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي «الأياتا»، وربط بيانات الانبعاثات بنظام الحجز «Amadeus»، بما يتيح إظهار حجم الانبعاثات الكربونية المرتبطة بكل رحلة على تذاكر الركاب.

وأضاف بأن إتاحة هذه البيانات توفر لمصرللطيران أداة أكثر دقة لتحليل الأداء البيئي لعملياتها الجوية وتحديد فرص رفع الكفاءة والحد من الانبعاثات، إلى جانب دعم قدرتها على الوفاء بالمتطلبات والتشريعات البيئية الدولية، ومن بينها المتطلبات الأوروبية.

وأشار الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لمصرللطيران إلى أن الشركة تواصل العمل على مواءمة عملياتها مع المعايير والممارسات الدولية في مجال الاستدامة، بما يدعم قدرتها على مواكبة المتغيرات التنظيمية والتكنولوجية المتسارعة، ويعزز كفاءة عملياتها في ظل التحول العالمي نحو صناعة طيران أكثر استدامة.

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