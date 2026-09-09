«المعلم الأول ونقاوة القلب».. البابا تواضروس يستكمل سلسلة «قوانين روحية للحياة»

استكمل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سلسلة «قوانين روحية للحياة»، متحدثًا عن قانون «لي الحياة هي المسيح»، مؤكدًا أهمية أن يكون المسيح هو الأول في حياة الإنسان، وأن يعيش بأمانة ويتمسك بإيمانه ويطبق الوصية ويحافظ على نقاوة قلبه بالتوبة.

وأوضح قداسته أن الحياة مع المسيح تقوم على خطوات عملية، أبرزها الأمانة في كل تفاصيل الحياة، وعدم الخجل من الإيمان، وتحويل الإنجيل إلى حياة وسلوك يومي، إلى جانب الجهاد المستمر من أجل نقاوة القلب.

وأكد البابا أن الشهداء لم يكونوا باحثين عن الموت، وإنما كانوا متمسكين بالمسيح وأمناء له حتى النهاية، مشيرًا إلى أن هدف الحياة الروحية هو الوصول إلى القلب النقي الذي يعاين الله.