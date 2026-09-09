من الكنيسة البطرسية.. البابا تواضروس يهنئ الأقباط برأس السنة القبطية 1743

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال اجتماع الأربعاء بالكنيسة البطرسية بالعباسية، الأقباط بمناسبة عيد النيروز ورأس السنة القبطية ١٧٤٣، مؤكدًا أن النيروز هو عيد الشهداء ورأس السنة القبطية.

وأشار قداسة البابا إلى أن الاحتفال بالنيروز يأتي تزامنًا مع تذكار الشهداء الذين قدموا حياتهم شهادة للمسيح، لافتًا إلى أن الشهور القبطية هي امتداد لشهور السنة المصرية القديمة، وتبدأ بشهر توت.

وأشاد قداسته بالتجديدات الجارية في مبنى الكنيسة البطرسية، كما كرم الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات العليا من أبناء الكنيسة، عقب صلاة العشية التي شارك فيها عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة والرهبان.