البابا تواضروس يستقبل الأنبا ساويرس بالمقر البابوي بالقاهرة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، نيافة الأنبا ساويرس، أسقف ورئيس ديري القديس الأنبا توماس السائح بسوهاج والخطاطبة، والشهيد مار بقطر بالخطاطبة، وذلك بالمقر البابوي بالقاهرة.

وخلال اللقاء، عرض نيافة الأنبا ساويرس على قداسة البابا تواضروس الثاني عددًا من الملفات المتعلقة بالديرين، في إطار متابعة أوضاع الأديرة والخدمات والأنشطة التي تتم تحت رعايته وإشرافه.

ويأتي اللقاء في إطار المتابعة الرعوية والإدارية التي يجريها قداسة البابا مع أساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة، ومناقشة مختلف الملفات الخاصة بالعمل الكنسي والرعوي.