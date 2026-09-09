نقيب المحامين يعقد اجتماعًا مع مجلس نقابة المنوفية ويتفقد نادي المحامين

عقد الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مع مجلس نقابة محامي المنوفية، وذلك على هامش زيارته للمحافظة، وحضوره احتفالية النقابة الفرعية لتكريم الزملاء من حملة الماجستير والدكتوراه، وأبناء المحامين المتفوقين.

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بالشأن النقابي والخدمات المقدمة للمحامين، إلى جانب بحث سبل دعم المحامين بمحافظة المنوفية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، بما يتوافق مع تطلعات أعضاء الجمعية العمومية.

وعقب الاجتماع، أجرى نقيب المحامين جولة تفقدية بنادي محامي المنوفية، للاطلاع على أوضاع النادي ومتابعة أعماله والخدمات المقدمة للمحامين وأسرهم.

رافق النقيب العام خلال الجولة الأستاذ محسن لطفي، أمين صندوق النقابة المساعد، والأساتذة أسامة سلمان، والسيد جابر، وحسام سعيد، ومحمود تفاحة، أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين.