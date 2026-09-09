الحسين عموتة يرحب برحيل مهاجم الأهلي في يناير | خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، من إمكانية رحيل المهاجم محمد رأفت خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأكد المصدر، فإن عموتة لا يمانع في خروج محمد رأفت على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، في ظل رغبة الجهاز الفني في منح اللاعب فرصة أكبر للمشاركة واكتساب المزيد من الخبرات.

ويأتي ذلك في ظل صعوبة حصول اللاعب على دقائق لعب منتظمة مع الفريق الأول، الأمر الذي قد يدفع إدارة الأهلي والجهاز الفني إلى دراسة العروض المقدمة له خلال يناير، بما يضمن استمرار تطوره والحصول على فرصة أكبر للمشاركة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم موقف محمد رأفت بشكل نهائي، سواء بالاستمرار مع الأهلي أو الموافقة على خروجه لخوض تجربة جديدة خلال النصف الثاني من الموسم.