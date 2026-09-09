بعد تكريمه من وزير التعليم.. نادر علي لـ صدى البلد: التكريم حافز كبير

أعرب المعلم نادر على مدير مدرسة برقطا بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، عن سعادته البالغة بتكريمه من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل تقديرًا لجهوده ودفعة معنوية كبيرة لمواصلة أداء رسالته التعليمية.

وقال نادر، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن لقاءه بوزير التربية والتعليم كان إيجابيًا ومشجعًا، موضحًا أن الوزير حرص على الاستماع إليه والتعرف على آرائه بشأن العملية التعليمية والمناهج الدراسية ومدى ملاءمتها للطلاب، إلى جانب آليات تطبيقها داخل المدارس.



وأضاف أن إشادة الوزير بجهوده ودوره تمثل مصدر فخر واعتزاز بالنسبة له، مؤكدًا أن دعم المعلمين وتقدير جهودهم ينعكس بصورة إيجابية على أدائهم داخل المدارس، ويمنحهم دافعًا أكبر لمواصلة العمل والعطاء.

وأشار المعلم نادر إلى أن تكريمه لا يراه تقديرًا شخصيًا فقط، وإنما رسالة تقدير لكل معلم يبذل جهدًا من أجل طلابه، مؤكدًا أن المعلم يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير المنظومة التعليمية وبناء أجيال قادرة على تحقيق مستقبل أفضل.

وأكد نادر استمراره في أداء مهامه داخل مدرسة برقطا، قائلًا: «أنا في مكاني زي ما أنا وبمارس عملي»، مشيرًا إلى حرصه على مواصلة العمل وخدمة الطلاب والارتقاء بمستوى العملية التعليمية داخل المدرسة.

واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر إلى وزير التربية والتعليم وقيادات الوزارة على التكريم، مؤكدًا أن هذه اللفتة تمثل حافزًا له لمواصلة تقديم أفضل ما لديه، والاستمرار في أداء رسالته بكل إخلاص.